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這「3生肖」三月下旬極順！工作運強　財運滾滾來

▲這3個生肖於三月下旬極順，工作運強、財運滾滾來。（示意圖／NOWnews資料照）
▲這3個生肖於三月下旬極順，工作運強、財運滾滾來。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-03-12 22:53:43

近年來物價上漲，偏偏只有薪水牢固不漲，許多小資族皆期盼著有突破現狀的好機會，搜狐號《生肖星座運勢命理玄學》便提出，有三個生肖自今（12）日至四月初擁有良好的財運，在工作上也頗有機會出頭。

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生肖豬
生肖豬的人天生就是個賺錢能手，他們心智一般，但是卻很懂得做人，因此各種人際關係都被他們處理得很好。3月12日到3月底、4月初，迎橫財大運，富貴難逃，福運天降大爆發，他們有吉星的庇佑，可以遇到自己生命中的貴人，有了這個貴人的幫助，事業上便能再起高峰。

▲9月份「3生肖」橫財運爆棚，買彩券有機會中大獎（圖／Shutterstock）
▲生肖屬豬、鼠、牛的人，於三月下旬皆有強勢財運。（示意圖／Shutterstock）
生肖鼠
屬鼠人的警覺性十足，能夠即時發現事物發展過程中的紕漏。他們是一位很好的檢驗專家，能夠保證事情進展順利，避免混亂發生，財神從四面八方來臨。3月12日到3月底、4月初將有喜財臨門，鈔票如雨來襲，日進斗金！生肖鼠的朋友們做事認真負責，有恆心，有耐力，肯吃苦。2022有天禧星庇佑，競爭力加強，只要繼續努力，專心於事業，定能財庫豐盈。除此之外，還能帶動桃花運，一不小心就脫單！

生肖牛
牛年出生的人機智聰明，3月12日到3月底、4月初，富貴財源齊爆發，最有望賺大錢發大財，讓人羨慕。生肖屬牛的人士運勢在今年大紅大紫，福運連綿，得菩薩保佑，生意日漸興隆，事業一順百順，正財橫財一起滾滾來，賺錢對於他們來說是非常輕鬆的。雖然結婚前的屬牛女喜歡自由，但是婚後卻會換一個模樣，也有著照顧家庭的能力，不僅賺錢又能顧家，還有著很強的旺夫運，窮小子娶了她們，也有翻身的可能。所以男人能娶到屬牛的女人，才是人生中最大的福氣。（編輯：李惠婷） 

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