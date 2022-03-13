白色情人節要來了！「4星座」告白必成功　想脫單趁現在

我是廣告 請繼續往下閱讀
太陽、水星與木星落入天蠍戀愛宮，顯示天蠍座在白色情人節時刻桃花運大開，若有暗戀中人建議穿著白色衣服，並且前往河濱公園浪漫告白成功機率很高。
Top3：天秤座
金星、火星和土星順行入了戀愛告白宮位，顯示你的告白智慧很強，能在當天得到愛情靈感與能量，小孟老師建議穿著黑色衣服，並且找個音樂餐聽，點首動人情歌給曖昧中人聽，隨著音樂節奏與環境薰陶告白成功機率能夠有所提升。
Top2：雙魚座
太陽、水星與木星入了本命宮，顯示雙魚座白色情人節愛的指數噴發，太陽能量能加持你的命宮，金星又加持你的桃花宮，若有欣儀已久的對象，建議多穿水藍色系的衣服，並且可帶對方到山上欣賞璀璨夜景，並且趁著夜空佈滿漫天星星時，向對方深情告白成功機會很高。
Top1：水瓶座
金星、火星與土星雙雙進入水瓶座的本命宮位，顯示水瓶座能有好的戀愛發展，3月中受到金星守護，能在白色情人節裡找回戀愛信心，小孟老師建議可以帶喜歡的人到景觀餐廳或高空餐廳享受美食，享用美食完，你可以拿出禮物給喜歡的人並且送朵白色的玫瑰花，必能擄獲對方的芳心。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。