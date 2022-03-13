失聯移工抓了又放　溫玉霞籲勞動部、移民署檢討機制

《四方報》報導，根據移民署統計，在台失聯移工有逾5萬人，國民黨籍立法委員溫玉霞11日召開「移工逃逸／轉換雇主亂象叢生 雇主求助無門」公聽會，邀請勞動部官員、學者、企業、勞工及仲介業者一起討論，研議如何修法、加強取締、盡速遣返失聯移工，以免讓台灣淪為犯罪組織的溫床，也造成台灣產業成本、醫療成本和社會成本的持續消耗。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-13 11:44:09
溫玉霞在會中指出，外籍移工對台灣經濟和社會貢獻良多，但近年因法令寬鬆、執法不力、長期縱容、以及疫情影響遣送進度，致使外勞逃逸愈趨嚴重。不少失聯移工被查獲，安置3～14天期滿後，又放出來繼續非法打工、或淪為詐騙車手、山老鼠，甚至自組犯罪集團。不過，根據警政署的統計資料，2019年在台移工每千人的犯罪人口率是4.3人，而台灣每千人的犯罪人口率是11.7人，移工犯罪率事實上不到台灣整體犯罪率的一半。
會中多位企業老闆則陳情，逃逸移工已被系統性、組織化的吸收，在手機通訊愈加方便的情形下，有些移工受團體煽動或指點，一來台灣就知如何鑽法令漏洞，只要請假不超過3天就不算曠職。有些移工主張他有工作選擇權，或以「不想、不會及生病」為藉口，拒絕雇主指配的工作，或用「不適合工作」要求自由轉出，雇主若不同意轉出就偷跑，或用各種怠工手段逼雇主就範。移工逃跑或轉出後，在外打工不必繳稅，失聯期間包括健保等費用也都不必支付，還可拿同鄉移工的健保卡就診，盼相關制度能有所改善。
雇主分享個案表達無奈，指出政府一再縱容，抓了又放，放了再繼續打工，透過訊息交換，其他移工也有樣學樣。學者表示，不管移工或本勞的人權都應該重視，「但訂了工作契約可以不做嗎？同樣的工作為何外勞可以拒絕、本勞不行？人權是普世價值，但不能標準不一」。
溫玉霞呼籲，政府對產業和移工的權益都要兼顧，如造成不公或不合理，已嚴重侵蝕社會公平正義的根基，要求勞動部和移民署官員必須負起責任，積極整頓改善，否則只會讓努力經營繳稅且認真守法的企業主感到無力與失望。