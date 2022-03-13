夜市最坑不是骰子牛？全場答案出爐「超黑暗」：根本詐騙
台灣道地的夜市文化，不僅深受國內民眾喜愛，也是許多許多外國旅客來台指定造訪的景點。不過，就有女網友分享夜市「最坑攤位」，讓她氣得發文抱怨，隨即引來許多過來人討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 13:53:57
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，火大抱怨「夜市打彈珠彩票真的很坑，兩邊彩票自己算過533張，到剪票機只有503張，然後設備出票的數量也不對，對不上」。她文中還強調以後不會再來光顧，坦言「攤販不老實感覺實在很差，我們提出質疑的時候，老闆回覆口氣也很差」。
貼文一出，隨即引起不少人留言，「小事，就當遇到彈珠高利貸，9出13歸，重點成就感」、「遊樂場的都沒在玩了，還玩夜市。」、「現在彩票不是打爽的嗎？玩一次50元或玩一次100元就只能拿垃圾玩具」、「太坑也沒有下次了」。
還有人曝光類似經歷，直言「上次去玩還跟我們說最多只能換3倍的東西，就是花100只能換三百點的東西，多的不能換不然就是打掉，輸不起的店家」、「之前玩發現中獎的洞的釘子都歪的，倍率差又縮小中獎洞，算詐騙了吧！決定以後不玩」。
但也有人開心分享曾大賺一筆，「除夕前三天無聊逛夜市，玩到老闆娘很厭世的看著我們，最後我跟我朋友三人，花費不到100的金額，達成了萬張彩票的成就，搬走兩箱飲料、一個無線行充、一個藍牙耳機、一台遙控飛機、我女兒的玩具等等等等」。（編輯：陳雅雲）