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身材發育被老師嘲笑！美女主播淚憶：許多師者不配作典範

▲美女主播劉心彤，曾被老師拿身體來開玩笑，痛批許多師者不配作學生典範。（圖／劉心彤臉書）
▲美女主播劉心彤，曾被老師拿身體來開玩笑，痛批許多師者不配作學生典範。（圖／劉心彤臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-13 15:28:38

台中一中日前爆發音樂老師和學生互嗆事件，也讓師生議題再度引起社會關注，不少名人也分享，過去曾被老師傷害的故事。對此，美女主播劉芯彤就分享，她曾因為發育較好，就被老師拿來開玩笑，從此被學生冠上「劉奶儀」的綽號取笑，痛批許多老師根本不配作學生典範。

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劉芯彤今（13）日臉書分享，除了國小時曾因為不參加老師私下的課後輔導，而被強迫天天坐在垃圾桶前面上課以外，其實還發生另外一件事，成了她人生難以抹滅的記憶。

▲美女主播劉心彤，曾被老師拿身體來開玩笑，痛批有些師者不配坐學生典範。（圖／劉心彤臉書）
▲劉心彤不禁回憶起，以前被老師開玩笑、欺負的故事，痛批有些師者根本不配做學生典範。（圖／劉心彤臉書）
劉芯彤表示，國中時，一位補習班的英文老師，就常自以為幽默的替學生取綽號，以為這樣就可以拉近關係，「國中時我還沒改名，當年我叫劉如儀」，結果某次發放考卷，就被老師以身材來開玩笑「劉奶儀，劉奶儀是誰？」，即便非常不想回應，但同學們早已笑翻。

怎料，隨後又被老師補一槍「我說的沒錯，妳的身材，果然很適合我幫妳取得綽號。」這讓劉心彤當下快要掉淚，「當時青春期時，常為了胸部太明顯感到自卑，這次老師這麼一說，我根本就快掉淚。」無奈從那次之後，班上同學都會拿這件事來取笑她。

如今，台灣又發生類似師生互嗆事件，這讓劉芯彤有感而發，台灣幾十年前的社會氛圍，非常尊重師者，「殊不知，許多師者根本不配作為學生典範，她不知道一句玩笑話，可能摧毀孩子的自尊心、信心和同儕之間的關係。」同時也向現今學生們喊話，「但，如果是我現在遇到這樣的事情，我一定會反擊」、「重點是我嚴重懷疑老師嫉妒我，因為一個小六生的發育比她還要好。好身材也是一種錯嗎？」。（編輯：詹鎰睿）

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