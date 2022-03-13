脫離iPhone！他跳回安卓驚：沒有後悔　「真實理由」完勝

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他回到安卓後也分享高階機幾大優點。首先，他點名「雙螢幕」十分強大，讓他能一邊觀看YouTube，一邊回訊息，「跟男女朋友視訊的超大福音，不會說你人為什麼沒畫面了，是不是跑去看別的東西」；他還指出，高階機螢幕刷新率達120hz，一開始本來沒什麼感覺，但當重新試用iPhone的60hz後變得相當不習慣。
另外，安卓最讓人卻步的「續航力差」問題，他也發現改善了不少，「不得不說現在安卓的手機續航越來越厲害了，可能電池容量大真的有差」；不僅如此，他還點出價格是他換機的最大誘因，「雖然剛出新機很貴，但是過幾個月後電信行價格就會掉到很低，所以我覺得不用急著買剛出的安卓機 ，最好還是買旗艦的，價格還比iphone便宜」。
原PO坦言，換回安卓的決定讓他猶豫許久，「一開始真的怕怕的，但還是毅然決然的換安卓了」，而種種優勢盤點下來，讓他興喜大讚「果然沒有後悔，真的看得出來安卓手機一直在進步」。
貼文一出，就引來不少網友支持，「蘋果跳到安卓，真的一開始會有點不習慣，但一旦用習慣了，發現安卓各品牌之間換來換去都好上手，備份轉移超方便」、「現在還有那種說安卓手機用久會變慢的果粉，真的很像井底之蛙，現在的安卓手機真的都很穩定了，用久也不會變慢了」、「終於有人看得懂手機界的變化了，欣慰」。
但也有內行緩頰，認為「其實兩個系統生態不一樣本來就不會有哪一個比較好，都是使用習慣問題較大，現在安卓系統越來越完善當然也比不過蘋果的封閉系統穩定，但是就如這樣蘋果也沒辦法像安卓自由度高是一樣的，使用哪個順手就買，也不需要什麼蘋果就是高尚啦！現在安卓也不便宜耶」。（編輯：陳雅雲）