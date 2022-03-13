COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

第一志願老師很輕鬆？網揭「殘忍真相」：沒料直接變笑話

▲第一志願的老師好當嗎？意外掀起過來人熱議，沒料就會被學生當笑話。（圖／翻攝自建中官方網站）
▲第一志願的老師好當嗎？意外掀起過來人熱議，沒料就會被學生當笑話。（圖／翻攝自建中官方網站）

編輯中心/綜合報導

2022-03-13 17:34:20

台灣第一志願的校園，等於綜合了所有精英學生，也讓人好奇那老師會怎麼教書呢？對此，就有網友直言，感覺老師過的很爽，隨便講講，學生們都會。結果立刻被眾人打臉，其實壓力超級大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在PTT發文問卦，他舉出，像是建國中學、北一女、武陵高中、竹科實中、台中一中、南一中、高雄中學等等，校內幾乎都是附近地區最聰明、最天才的學生，但他認為，能當上第一志願高中的老師，感覺隨便講講台下的學生都會吧，「是不是其實第一志願高中的老師很爽？」。

▲第一志願的老師好當嗎？過來人分享，沒實力就會被學生問倒。（圖／翻攝PTT）
▲有人指出，像是建中就會對老師篩選，不至於會被學生問倒。（圖／翻攝PTT）
結果不少人留言認同，「是！有些老師超雷」、「我看老師怎麼沒什麼感覺，都靠自己讀」、「確實爽，啥都不用做，學生會自己讀書」、「學生自己念不好會怪自己，不會壞老師，超爽」、「上課有一半時間都在講古講笑話」、「強的很強廢的很廢」。

但也有人分享，「沒料的老師兩週學生就會把你當笑話了」、「沒吧！大家都拿補習班或不知道哪裡來的題目問你你就知道」、「有大考科目的老師，建中是有篩選的，不存在什麼很廢的數學老師物理老師之類的…不會被問倒這麼誇張啦」、「理科的沒實力進建中直接被學生定黑板」、「學生時期前段班高一升高二換了一個數學老師，全班跑去補習」。（編輯：詹鎰睿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀