第一志願老師很輕鬆？網揭「殘忍真相」：沒料直接變笑話
台灣第一志願的校園，等於綜合了所有精英學生，也讓人好奇那老師會怎麼教書呢？對此，就有網友直言，感覺老師過的很爽，隨便講講，學生們都會。結果立刻被眾人打臉，其實壓力超級大。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 17:34:20
有網友在PTT發文問卦，他舉出，像是建國中學、北一女、武陵高中、竹科實中、台中一中、南一中、高雄中學等等，校內幾乎都是附近地區最聰明、最天才的學生，但他認為，能當上第一志願高中的老師，感覺隨便講講台下的學生都會吧，「是不是其實第一志願高中的老師很爽？」。
結果不少人留言認同，「是！有些老師超雷」、「我看老師怎麼沒什麼感覺，都靠自己讀」、「確實爽，啥都不用做，學生會自己讀書」、「學生自己念不好會怪自己，不會壞老師，超爽」、「上課有一半時間都在講古講笑話」、「強的很強廢的很廢」。
但也有人分享，「沒料的老師兩週學生就會把你當笑話了」、「沒吧！大家都拿補習班或不知道哪裡來的題目問你你就知道」、「有大考科目的老師，建中是有篩選的，不存在什麼很廢的數學老師物理老師之類的…不會被問倒這麼誇張啦」、「理科的沒實力進建中直接被學生定黑板」、「學生時期前段班高一升高二換了一個數學老師，全班跑去補習」。（編輯：詹鎰睿）