NOW早報／俄烏戰爭持續延燒！紐約時報記者慘遭俄軍殺害

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烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，內比托夫在臉書（Facebook）寫道：「入侵者無所顧忌，連試圖公開俄軍在烏克蘭真實暴行的國際媒體記者都殺。」
「昨天，全球知名的紐約時報有一名51歲通訊記者在伊爾平鎮被開槍殺死。另有一名記者受傷。目前他們正試圖把受害者帶離戰區。內比托夫也公布記者身分證件和護照，上面顯示，死者是一名影像記者─美國公民芮諾（Brent Renaud）。
今日天氣／全台好天氣！西半部高溫上看33度 需注意防曬
根據中央氣象局預報，今（14）日各地大多仍為多雲到晴，台灣附近為東南至偏南風，因此僅迎風面東南部地區有零星短暫雨，午後因局部熱對流作用，東北部、東部地區及北部山區有零星短暫陣雨。
而溫度方面，各地夜晚清晨仍有涼意，西半部日夜溫差大，各地低溫約17至20度，白天大多陽光普照，溫暖微熱，預測東半部高溫約27、28度，西半部更可以達到30至33度，提醒民眾適時增減衣物，中午前後紫外線偏強，外出需注意防曬。
4個月兵役要延長？總統府：評估中仍未有定案
俄烏開戰引來國內討論兵役是否延長，總統府發言人張惇涵昨（13）日表示，義務役役期長度，國防部有就相關意見納入評估中，但尚未有定案。
張惇涵表說，義務役役期長度，必須衡量戰訓任務的訓練量能，並符合國軍強化「不對稱作戰」的戰備思維，以有效應對現代戰爭的需求。
另外有媒體報導，俄烏開戰讓蔡英文總統，有意把役期延長至1年或10個月。張惇涵表示，該則報導並未向總統府查證，目前台灣的兵役制度採「徵募併行」，當務之急是強化後備制度，落實「常備一體」。
張惇涵說，強化後備制度能讓台灣面臨需要更多兵源之時，能夠迅速徵集足夠且精實的部隊，這也是現在後備教召制度改革執行的重點。
汪小菲發文祝福大S 網友點出貓膩：距離拉開了
藝人大S（徐熙媛）離婚汪小菲後，閃電二嫁酷龍前成員具俊曄，12日汪小菲正式發聲祝福大S，同時也首度提到緋聞女友張穎穎，聲明中的一句話，讓網友嗅到貓膩「瞬間將兩人距離拉開了」。
汪小菲前天晚間在微博上發文，寫道「我們是和平離婚，和任何人沒有關係，大家都開始新生活，也祝福徐熙媛幸福。讓張穎穎也遭受了那麼久無端的誹謗，實在抱歉。」短短一段話提到了前妻和緋聞女友，其中一句「祝福徐熙媛幸福」，掀起網友熱議，「之前還叫的是熙媛，有了新的丈夫，也需要劃清更清晰的界限，人生真的很無常」、「好冷酷的味道，生了兩個娃，最後連名帶姓的一句告别，好扎心」、「最熟悉的陌生人了，一句徐熙媛讓愛隨風飄散」、「兩個人中最冷漠的就是從親密的稱呼到最後直呼其名 ，至少應該說句孩子他媽」。
有網友發現汪小菲已將有關大S的內容，從自己微博上刪除，去年11月還在稱呼大S老婆，如今4個月過去，直接稱呼大S本名「徐熙媛」，令不少網友噓唏不已。對於緋聞女友張穎穎，只以一句話帶過，有網友猜測這篇聲明是張穎穎的意思，目的就是為了公開新歡，不過張穎穎日前才在社群上吐槽汪小菲「他娶誰會嫁啊我的天」，兩人的感情著實讓人霧裡看花。
HBL／隊史首冠！陳將双準絕殺 光復險勝南山奪隊史首冠
110學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組冠軍戰，由光復高中對戰南山高中，兩隊激戰到末節，光復靠著主將陳將双拿下21分，還投進準絕殺的投籃，帶領球隊以59:57拿下隊史首冠。
本屆聯賽光復要來挑戰隊史首冠，他們在8強階段也以小組第一之姿晉級；至於擁有男子組史上最多7冠的南山高中，近3次闖進決賽都鎩羽而歸，今次希望能一雪前恥。
開賽南山就對陳將双布下天羅地網，讓他首節只得到2分，瘋狂射手張傑程連續兩記外線命中，讓球隊該節打完以18:12領先。次節張俊生連投帶切拿6分，接著陳將双投進三分球，光復一波9:0攻勢反超。
之後雙方開始拉鋸，南山在上半場終了前，靠著葉惟捷積極的二次進攻，取得33:31的領先。前兩節打完光復以張俊生的11分為最佳，而南山張傑程則是得到10分。
易籃再戰後，比賽進入到白熱化階段，陳將双連拿5分，單節10分進帳，不過南山雖然主將宋昕澔略為熄火，但靠著團隊多點發揮，仍然抵擋住了對方的反撲，三節戰罷兩隊僅有1分差。
末節決戰，兩隊都將防守強度拉到最大，張俊生的三分球，讓比賽又回到原點。膠著時刻陳將双跳投，讓光復拿回領先優勢，以2分領先進入到最後3分鐘。
在陳將双被守死的情況下，張俊生跳出來投進關鍵三分，南山請求暫停；在長達超過4分鐘的得分乾旱期後，南山才靠徐德祈的罰球得分，比賽進入最後1分鐘時，光復手握3分領先。
讀秒時刻，光復踩線違例，張傑程高難度三分，幫助南山將分數給追平。光復暫停之後，球交到陳將双手上，他勉強上籃沒進，但鄭名斈抓下籃板補進。南山孤注一擲的進攻，張傑程在外線出手，吳可安犯規讓對手罰球3次，前者3罰2中追平比分。最後一擊的機會，光復把球交到陳將双手上，他切入之後投籃命中，也鎖定比賽勝利。
小學數學題考車位號碼？限時20秒作答：一堆爸媽全翻車
一道小學數學題，把學生和家長都考倒。代表時力參選、有「數位科技戰將」之稱的王景弘（TonyQ），12日轉發這條「考古題」引起熱議。在六個停車格中，分別標示「16、06、68、88、汽車、98」，請問汽車停的是幾號車位？限時20秒作答，不少大人全答錯，還有人以為是2進位制，答案一公布，讓人直呼這已經不是陷阱題，簡直是「陰謀題」。
在「16、06、68、88、汽車、98」的排序中，停了汽車的停車格編號應是多少，有人辛苦算出128，也有人猜是89，結果全答錯，正確答案是相當嘲諷的「87」，還有人正經補充答案應該是「L8」才對。這道入學考試題在2015年就曾因英國《每日郵報》引述報導而聲名大噪，據稱是香港小學生的入學測驗題，因此網路上還流傳英文版本。
腦筋動得快的人10秒內就想到解答方式，但算不出來的網友在得知解題方式後，大嘆「87，高級嘲諷」、「太強了，我承認我看解答才知道怎麼解」、「ai訓練也是常常用旋轉、翻轉來搞」。有人質疑入學測驗會這樣考？數學系畢業的楊姓民眾認為，考題和數學邏輯沒什麼關係，笑說「應該是測試小孩的觀察力」。（編輯：郭佩蓉）