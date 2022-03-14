超商「1童年零食」夯爆！紅到日本人也知：全部都被掃光
台灣零食種類多樣，加上國外進口零食，使消費者選擇更多樣；對此，就有網友表示，還記得小時候有一陣子「雷神巧克力」很熱門，要買還不一定買得到，但他當時吃了一口覺得太甜就送人，不過也好奇「鄉民有跟風買過嗎」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 07:16:53｜2022-03-14 08:41:38
該名網友在PTT以「有跟風買過雷神巧克力嗎？」為題發文，表示記得N年前有一陣子雷神巧克力很熱門，要買還不一定買得到，「那時我也跟風去買，跑了三家便利商店才買到」，但後來吃了一口覺得超甜就全送人，「鄉民們以前也有跟風買過嗎」？
貼文一出，網友全嗨，「白雷神跟紅雷神（花生口味的）或是日本特別口味好吃，其他還好」、「超級喜歡雷神巧克力!」、「我們公司去日本員工旅遊，我同事搶到便利商店都沒貨！」、「有，我覺得蠻好吃的」、「我現在偶爾還是會買欸，雖然很甜但很愛它的口感」、「轉眼十年了啊」、「會紅不意外，出國伴手禮便宜又還算好吃」。
但也有網友表示，「沒有！但當時員工旅遊去沖繩同事也是狂掃，超不懂！」、「沒有，我最愛吃的只有七七乳加」、「沒有，我也是到現在都還沒吃過」、「還沒紅以前就吃過，覺得普」、「台灣有一種病，就是愛盲目跟風排隊的病」。（編輯：郭佩蓉）