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台中一中音樂老師暴走！「家長群對話」流出　風向大亂鬥

▲台中一中音樂老師與學生發生口角衝突，影片在網路上瘋傳，引發兩極評判。（圖／翻攝Google Map）
▲台中一中音樂老師與學生發生口角衝突，影片在網路上瘋傳，引發兩極評判。（圖／翻攝Google Map）

編輯中心/綜合報導

2022-03-14 07:38:47｜2022-03-14 09:09:01

近日網路瘋傳一段台中一中學生和音樂老師互嗆的影，起因為高一學生上台報告時，提到高二課本內容，結果引發老師不滿，要求刪掉報告內容，讓學生不滿自己辛苦花費時間製作的報告付諸流水，因而產生口角。結果事件發酵幾天後，前桃園市議員王浩宇卻逆風發文透露，當時事發是因為女老師長年被以「白雲」取笑，男同學做報告時，故意放入白雲的梗圖，因此老師才會失控，感嘆「現在的學生請適可而止，取笑人家長相還在媒體帶風向，你不會心痛嗎？」再度掀起熱議。

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王浩宇在臉書透露「女老師因為長相的關係，長期被男校同學捉弄取笑，這幾年被取了很多難聽的名字，例如『風乾橘子皮』，後來身材較為豐腴時，被戲稱為白雲，這次的音樂報告，有學生故意用白雲的照片，故意放牽亡魂的歌搭配，老師因為被攻擊長相而情緒失控遭側錄，然後就被各界攻擊」。

王浩宇感嘆「資優生不一定是對的，優秀的學生也要有好的人格，特別是不應該去取笑老師的長相，最關心學權的我一直沒有發言，因為事實就是這樣」而王浩宇不僅公布中一中家長群組對話，也有一名中一中的校友也看不下去表示「學生報告用梗圖白雲照片，放著牽亡歌，老師叫他刪掉已經很客氣了，還一直硬凹60幾歲長相不優在學校裡被學生霸凌30多年的女老師....學弟這次是真的玩過火了」。

▲中一中音樂老師2年前曾因被學生取笑長得像藝人「白雲」，在課堂上飆罵。（圖/PTT）
▲中一中音樂老師2年前曾因被學生取笑長得像藝人「白雲」，在課堂上飆罵。（圖/PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「第一段影片沒有前因後果.....但2年前那個明顯就是學生問題啊.....搞得白雲很尷尬啊」、「風向逆轉確認，如果是真的，學生真的要出來道歉」、「震驚，如果是這樣我有嚴重受騙的感覺，老師失控是錯誤的，但被這樣羞辱也太令人失望了，希望雙方彼此安好，網路傳播力太可怕」、「到底什麼是真相啊....如果真如你所說，那學生很不應該啊」、「雙方都有錯，老師可以生氣，但方法錯了，如果學生真的歧視老師，那也應該道歉」。

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▲王浩宇公開中一中家長群組對話。（圖/王浩宇臉書）

不過，也有疑似在場的學生在王浩宇臉書貼文底下反擊透露「我們在上呂老師的課時根本不會提到白雲這兩個字，網路上流傳呂老師因為被叫白雲生氣的影片，早就很久了，同學都知道老師底線在哪裡，所以報告中根本沒有白雲兩字，是因為那位同學的報告放王力宏的梗圖，又有其他年級的內容，加上同學報告內容被刪除，報告時間不夠，後面開始朗讀課本內容，才是引爆老師的點，這篇根本是不實貼文吧！」雙方各雙各話，真相仍然不得而知。

而對於此次事件風波，台中一中教務主任彭佳偉，也在日前作出回應表示「目前已經給予學生適度回應，在校長指示下，學校已進行跨處室的平行協調和努力，對當事老師和學生也都有妥善溝通，未來在音樂課上，會特別注意學生感受，會邀集當事老師和同學，大家心平氣和討論整件事件委由，達到互信，同理心，讓事件平息落幕」。（編輯：張嘉哲）

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