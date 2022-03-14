台中一中音樂老師暴走！「家長群對話」流出　風向大亂鬥

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王浩宇感嘆「資優生不一定是對的，優秀的學生也要有好的人格，特別是不應該去取笑老師的長相，最關心學權的我一直沒有發言，因為事實就是這樣」而王浩宇不僅公布中一中家長群組對話，也有一名中一中的校友也看不下去表示「學生報告用梗圖白雲照片，放著牽亡歌，老師叫他刪掉已經很客氣了，還一直硬凹，60幾歲長相不優在學校裡被學生霸凌30多年的女老師....學弟這次是真的玩過火了」。
貼文一出，網友紛紛回應「第一段影片沒有前因後果.....但2年前那個明顯就是學生問題啊.....搞得白雲很尷尬啊」、「風向逆轉確認，如果是真的，學生真的要出來道歉」、「震驚，如果是這樣我有嚴重受騙的感覺，老師失控是錯誤的，但被這樣羞辱也太令人失望了，希望雙方彼此安好，網路傳播力太可怕」、「到底什麼是真相啊....如果真如你所說，那學生很不應該啊」、「雙方都有錯，老師可以生氣，但方法錯了，如果學生真的歧視老師，那也應該道歉」。
不過，也有疑似在場的學生在王浩宇臉書貼文底下反擊透露「我們在上呂老師的課時根本不會提到白雲這兩個字，網路上流傳呂老師因為被叫白雲生氣的影片，早就很久了，同學都知道老師底線在哪裡，所以報告中根本沒有白雲兩字，是因為那位同學的報告放王力宏的梗圖，又有其他年級的內容，加上同學報告內容被刪除，報告時間不夠，後面開始朗讀課本內容，才是引爆老師的點，這篇根本是不實貼文吧！」雙方各雙各話，真相仍然不得而知。
而對於此次事件風波，台中一中教務主任彭佳偉，也在日前作出回應表示「目前已經給予學生適度回應，在校長指示下，學校已進行跨處室的平行協調和努力，對當事老師和學生也都有妥善溝通，未來在音樂課上，會特別注意學生感受，會邀集當事老師和同學，大家心平氣和討論整件事件委由，達到互信，同理心，讓事件平息落幕」。（編輯：張嘉哲）