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胖老爹突然光速復活？老饕抖出「原因」　菜單4字秒贏了

▲台灣炸雞市場廣大，不僅連鎖速食店熱門，本土炸雞品牌「胖老爹美式炸雞」也深受不少老饕喜愛。（圖／翻攝胖老爹臉書）
▲台灣炸雞市場廣大，不僅連鎖速食店熱門，本土炸雞品牌「胖老爹美式炸雞」也深受不少老饕喜愛。（圖／翻攝胖老爹臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-14 08:58:27

台灣炸雞市場廣大，不僅連鎖速食店熱門，本土炸雞品牌「胖老爹美式炸雞」也深受不少老饕喜愛，在幾年前剛開幕時，曾經創下點一個餐要等高達6小時的紀錄。而就有網友討論「胖老爹現在是過氣了嗎？」貼文引發廣大迴響。

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原PO在PTT貼文指出「胖老爹美式炸雞之前分店一間一間狂開，一定都要提前一小時打電話訂，不然到場點就要等超久，而且店門口永遠都有人在排隊，現在好像隨時買隨時都有，胖老爹現況是過氣了嗎？」

▲想吃都要排隊！胖老爹過氣了？眾人揭「最後一根稻草」。（圖／翻攝自胖老爹官網）
▲胖老爹主打「現炸」酥脆的炸雞，成為其品牌最大特色之一。（圖／翻攝自胖老爹官網）
貼文一出，網友紛紛回應「沒過氣啊，每次路過還是看到很多人在排隊買」、「現在一堆速食炸雞店也貴得要死，哪會過氣」、「不會過氣啊，比很多速食店好吃，但就沒內用座位」、「現在都外送訂單比較多，誰跟你排隊」、「我覺得現炸市場來說，還沒有一間贏胖老爹」、「還是要等....現在因為外送訂單很多」、「外送訂單崛起啊，根本沒過氣」、「要吃就是等，因為胖老爹就是現炸，定位有他一定市場，還是不錯吃」。

綜合網友意見，多數人認為胖老爹最強優勢在於菜單上註明的「現點現炸」，是當今炸雞店當中較為少見的模式，在市場上還是有自己一套經營定位，但也因此等待時間較長，加上消費型態轉變，外送平台成為胖老爹不可或缺的客源訂單之一，未來如何縮短等待時間，又能製造好吃的餐點，避免饕客們等待太久，將是胖老爹的一大課題。（編輯：張嘉哲）

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