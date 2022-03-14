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五倍券最猛加碼翻10倍中籤出爐！領用2000元懶人包一次看

▲五倍券加碼翻10倍！1萬份「桃園好事乘雙券」今抽籤，查詢中籤結果、兌換領取2000元懶人包一次看。（示意圖／讀者提供）
▲五倍券加碼翻10倍！1萬份「桃園好事乘雙券」今抽籤，查詢中籤結果、兌換領取2000元懶人包一次看。（示意圖／讀者提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-14 10:45:23

桃園市長鄭文燦宣布推出的「桃園好事乘雙券」，五倍券翻10倍最猛加碼1萬份今（14）日抽籤結果出爐，中籤的民眾會陸續於手機簡訊收到中籤通知與中籤序號，或可自行於「桃園好事乘雙券」官網輸入身分證號碼／居留證號查詢抽籤結果，幸運兒能以200元紙本振興五倍券，直接兌換2000元桃園好市乘雙券！而且明天開始就可以在全台7-11門市ibon機台兌換取券超方便，兌換日期為3/15至3/30，使用期限到4/30止。

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▲桃園市長鄭文燦宣布「桃園好事乘雙券」再加碼1萬份，即將於3/4～3/13開放網路登記抽籤。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
▲「桃園好事乘雙券」加碼1萬份抽籤結果出爐，可於3/15至3/30兌換，使用期限到4/30止。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）
查詢「桃園好事乘雙券」中籤結果

「桃園好事乘雙券」去年底第一波活動截止，取券率將近8成，並達近7成已完成兌付；成效頗豐便再加碼1萬份「桃園好事乘雙券」於今天抽籤，兌換日期為3/15至3/30，中籤的民眾會陸續於手機簡訊收到中籤通知與中籤序號，或可自行於「桃園好事乘雙券」官網輸入身分證號碼／居留證號查詢抽籤結果。

得獎者可以200元紙本振興五倍券，兌換100元面額5張、500元面額3張，共2000元的桃園好市乘雙券，逾期未兌換的話就取消資格，有登記的民眾記得盡快確認領取，加碼讓五倍券放大10倍！

▲掌握暑假旅遊商機，7-ELEVEN「ibon便利生活站」針對暑假熱門服務平台即日起陸續加入超過20款新服務項目，展覽票券也推出獨家各式展覽、遊樂園票券。（圖／7-ELEVEN提供）
▲全台近6200家7-11門市ibon機台皆可兌換「桃園好事乘雙券」。（圖／7-ELEVEN提供）
如何兌換「桃園好事乘雙券」？

只要在全台近6200家7-11門市ibon機台皆可兌換取券，自首頁點選「訂票／取票／訂房」頁面，進入「票券中心」的「振興專案」，再點選「桃園好事乘雙券」後的中獎獎項，閱讀並同意服務須知後，輸入兌換序號及聯絡電話，（如果輸入兌換序號時，頁面中斷或跳出原來頁面的話，需等30分鐘之後才可重新操作），ibon將會自動列印小白單，於10分鐘內持小白單與振興五倍券紙本至櫃檯兌換「桃園好事乘雙券」。

「桃園好事乘雙券」使用期限與場合

「桃園好事乘雙券」使用期限和五倍券一樣到4/30止，使用範圍則比照五倍券，包含願意配合收券之傳統市場、觀光工廠、休閒農場、夜市、旅宿業及桃園市合法登記店家。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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