五倍券翻10倍最猛加碼！全民登記倒數2天 下週一抽籤
五倍券還沒花完的民眾，晚鳥好康絕對不能再錯過！桃園市長鄭文燦宣布推出的「桃園好事乘雙券」，中籤者能以200元紙本振興五倍券，直接兌換2000元桃園好市乘雙券！開放3/4～3/13全民都可登記，現在距離登記截止日只剩最後兩天，手上還有五倍券的民眾，趕快在時間內上網登記試手氣，加碼讓五倍券放大10倍！而且中籤的幸運兒在全台7-11門市ibon機台，即可兌換取券超方便，使用期限到4/30止。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-12 07:57:53
振興五倍券即將於2022年4月30日截止，還沒花完的民眾，又有機會能夠讓面額放大10倍！桃園市推出的「桃園好事乘雙券」去年底第一波活動截止，取券率將近8成；桃園市長鄭文燦已宣布再加碼1萬份「桃園好事乘雙券」，3/4～3/13開放網路登記抽籤，而且全國民眾不限年齡皆可抽，只要你手上還有五倍券至少200元，每個人都有機會。現在距離登記截止日只剩最後兩天，要登記要快！
每1身分證號線申請登記1次，同1手機門號最多可使用5次。將於3/14抽籤，今年中籤者同樣能以200元紙本振興五倍券，直接兌換2000元桃園好市乘雙券，提供得獎者兌換100元面額5張、500元面額3張，加碼讓五倍券放大10倍最有感！去年第一波已經登記過的民眾不用再登記，即可直接參與加碼抽籤活動。
兌換日期為3/15至3/30，只要在全台近6200家7-11門市ibon機台皆可兌換取券，超方便。「桃園好事乘雙券」使用期限和五倍券一樣到4/30止，使用範圍則比照五倍券，包含願意配合收券之傳統市場、觀光工廠、休閒農場、夜市、旅宿業及桃園市合法登記店家。
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