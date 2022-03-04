五倍券翻10倍！「這縣市」加碼1萬份 全民今起上網登記
五倍券沒花完的民眾賺很大！晚鳥200元變2000元的全民加碼活動就在今天（4）日開放登記，桃園市長鄭文燦宣布推出的「桃園好事乘雙券」，全國民眾不限年齡皆可於3/4～3/13上網登記，中籤者能以200元紙本振興五倍券，直接放大10倍，兌換2000元桃園好市乘雙券！而且在全台7-11門市ibon機台即可兌換取券超方便，使用期限到4/30止。錯過7-11抵用券300元的民眾，這次真的不能再忘記，平常精打細算、關注「折扣與促銷」的小資族們，這可是比「省交通費」更強的金錢放大術，趕快手刀登記試手氣。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-04 06:00:00
「桃園好事乘雙券」去年底第一波活動截止，取券率將近8成；桃園市長鄭文燦已宣布再加碼推出1萬份，就從今天3/4～3/13開放網路登記抽籤，而且全國民眾不限年齡皆可抽，只要你手上還有五倍券至少200元，每個人都有機會。
每1身分證號線申請登記1次，同1手機門號最多可使用5次。將於3/14抽籤，今年中籤者同樣能以200元紙本振興五倍券，直接兌換2000元桃園好市乘雙券！提供得獎者兌換100元面額5張、500元面額3張。去年第一波已經登記過的民眾不用再登記，即可直接參與加碼抽籤活動。
兌換日期為3/15至3/30，只要至全台近6200家7-11門市ibon機台皆可兌換取券，「桃園好事乘雙券」使用期限一樣到4/30止。使用範圍也比照五倍券，包含願意配合收券之傳統市場、觀光工廠、休閒農場、夜市、旅宿業及桃園市合法登記店家。