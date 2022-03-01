想提早財富自由？6大省錢撇步記帳吊車尾 「這招」最神
在萬物皆漲、唯有薪水不漲的通膨時代，連去個北市動物園都即將要漲價。省錢學問大，近日五倍券晚鳥200元變2000元全民加碼的消息衝上熱搜，大家時不時熱論眾多省錢撇步，到底有哪些絕招受到廣大網友推崇？《Social Lab社群實驗室》便透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近3個月以來關於「省錢」話題的網路聲量表現，意外發現「養成記帳習慣」及「設定存款目標」的良好生活方式，竟然通通吊車尾！小資族想要好好省錢、累積存款，提早財富自由真的不簡單，除了開源還要懂得節流，一起來了解網友熱議的六大省錢撇步網路聲量排行，好好檢視自己還少做哪一樣，更快省到第一桶金！
記者蕭涵云/綜合報導
2022-03-01 14:43:07
早期父母仔細叮囑的「養成記帳習慣」及「設定存款目標」，竟然只在省錢撇步排行中吊車尾！其實能有效看穿支出明細，了解自己的錢到底都花在什麼地方，才能有效改善用錢觀念，便有網友說道「我都長期記帳，看出自己的消費習慣才能調整」。甚至釣出苦主分享「當了好幾個月的月光族之後，不想記帳也得記。」，清楚了解自己的開銷去向，才好讓自己訂下明確的存款目標，有目標就會有省錢的動力！
不過綜觀網友們熱議的省錢絕招，顯然認為與其只懂保守留存，不如更清楚掌握聰明消費。「折扣與促銷」的相關討論成為Top 1指標，尤其年前到年後一波波民生用品漲價，各大賣場與商品的特價活動，便成為大家購買「必需品」前一定要參考的目標。
網友分享「看到有特價的東西可以先買回去放著」、「錯過了就沒有了」，以較低價的金額買入日常所需的商品，等於直接節省了開銷，尤其不少民眾發現，「有時候附送的活動贈品也能幫補日用品消耗」，買大送小或試用品都別放過，省好省滿。
另外，日常開銷大宗的「交通費」和「伙食費」，也是網友建議省錢的首要項目，一天看似沒花什麼大錢，但每天固定要通勤和外食的金額累積起來，即使是通通銅板價，只是零錢也能積少成多，千萬不要小看。老是貪圖方便、隨手就攔台計程車的壞習慣一定要改掉，改搭大眾交通工具，根據通勤及活動範圍估算購買「定期票」是否划算，並善用「轉乘優惠」，長久下來一定可以掐出不少錢來。
三餐老是在外的上班族，其實光是節省餐費也可以省下可觀金額，近期眾多網友便熱烈討論「打折的即期食品」，早已是大家口耳相傳的公開秘密，「即期食品不錯啊，可以省餐費順便減少食物浪費」、「即期食品也是在有限期限內，不會有什麼問題又可以省錢」等，超商及大賣場的即期促銷商品選擇，也比以往多了不少，大家可要好好利用。
過去不少網友喜歡研究信用卡回饋，現在則進入行動支付的時代，兩者都能有感累積消費回贈，而且熱心網友們很常分享不同店家的刷卡優惠與點數回贈懶人包，可以多爬爬討論區參考大家的秘技。