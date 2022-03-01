外食及通勤族「必省神招」！掌握3大原則比存錢更有用

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重點在於用最低價購入真正所需的商品，譬如生活必須使用的日常消耗品，趁便宜稍微囤貨也不擔心會用不完；有所偏好的必需品，則隨時觀察價格波動，建議還可紀錄曾經購買過的划算單價與優惠場所，接下來的次次比價才會夠精準。
通勤族該如何好好「省交通費」？記得先好好研究油錢、停車費等相關支出，評估開車是否有必要。搭乘大眾交通工具時，根據通勤頻率及活動範圍，估算購買「定期票」是否划算，還可搭配「轉乘優惠」一起省荷包。不少通勤雙北的OL研究後發現，光是靠「30天吃到飽月票」正常上下班就已回本，等於下班後的私人行程、假日出門遊玩的車資通通都免費，聽起來超有感省錢啊。
雖然通勤族最忌貪圖方便、隨手就攔台計程車，但有時候不得已趕行程難免會需要，建議提早收集有優惠折扣的叫車APP，甚至搭乘前以車程比價共享計程車車資，挑選有利的搭乘。靠著身邊同事和朋友互相分享親友優惠或新會員折扣，也是一種樂趣。
外食族記得還可以「省伙食費」，除了試著自己在家煮食外，近期網友紛紛研究「即期食品不錯啊，可以省餐費順便減少食物浪費」、「即期食品也是在有限期限內，不會有什麼問題又可以省錢」等。超商主要針對即期品會標示折扣貼紙，如7-11的「i珍食」服務，當日晚間17時到期的食品，通常店員會在早上10點貼上，而隔日凌晨3點過期的食品，則多在晚間8點且開始貼65折貼紙；全家的「友善時光」則常在每天17時為即期品貼上7折的貼紙。
大賣場部分，全聯針對當天到期的生鮮即期品，在早上會貼八折的標籤，下午四點後，原先八折還會再換成六折的促銷價標籤，但實際會依各店狀況做調整；家樂福量販與超市都設置有即期專區，熟食區則多數會在8點後打折，不過依照各分店營業狀況，每間降價時間不同，通常是在閉店前為主；愛買針對即期品的處理，乾貨部分會設置即期品貨架、降價出清；生鮮部分也會有惜福專區，與部分小瑕疵商品一起放置提供降價出清。
現在連小資族最愛的星巴克也推即期品優惠囉！今年元旦啟動的「珍食計畫」，針對各實體門市所銷售、當日凌晨即過賞味期限的指定食品，包括三明治、麵包、點心、部分烤盅類食品及現烤專案類食品，將於當日晚間7點後以7折販售。每晚折扣時段開始時，食品櫃除了會放上橫幅海報，並在價格牌旁放上「珍食7折」的圓形小卡，便可以一眼就辨識出，哪些美食屬於優惠折扣範圍的品項囉。