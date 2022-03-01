COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

外食及通勤族「必省神招」！掌握3大原則比存錢更有用

▲小資族想要提早財富自由，除了開源還要懂得節流，《Social Lab社群實驗室》曝光近三個月來，關於「省錢」話題的網路聲量排行，竟發現「養成記帳習慣」及「設定存款目標」通通不夠看，網友一致認同「折扣與促銷」、「省交通費」、「省伙食費」才是排行前三名的省錢撇步。外食族及通勤族曝光比存錢更有用的省錢神招。（圖／全家提供）
▲小資族想要提早財富自由，除了開源還要懂得節流，《Social Lab社群實驗室》曝光近三個月來，關於「省錢」話題的網路聲量排行，竟發現「養成記帳習慣」及「設定存款目標」通通不夠看，網友一致認同「折扣與促銷」、「省交通費」、「省伙食費」才是排行前三名的省錢撇步。外食族及通勤族曝光比存錢更有用的省錢神招。（圖／全家提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-01 17:11:45

通膨時代萬物皆漲、唯有薪水不漲，小資族想要提早財富自由真的不簡單，除了開源還要懂得節流，到底該怎麼好好省錢、累積存款？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月來，關於「省錢」話題的網路聲量排行，竟發現「養成記帳習慣」及「設定存款目標」通通不夠看，畢竟現在連去個北市動物園都即將要漲價，近日五倍券晚鳥200元變2000元全民加碼的消息反而更受歡迎。原來網友一致認同的省錢撇步，是從聰明消費來下手！「折扣與促銷」、「省交通費」、「省伙食費」穩居排行前三名，就讓外食族及通勤族曝光神招，分享比存錢更有用的省錢好習慣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
省錢撇步Top 1便是掌握「折扣與促銷」，廣大網友公推各大賣場與商店的特價活動是不可錯過的黃金機會，「看到有特價的東西可以先買回去放著」、「錯過了就沒有了」等，但千萬要注意的是，小資族可不要看到金額比較便宜就隨便亂買，不需要的東西，即使售價再便宜都是種浪費

重點在於用最低價購入真正所需的商品，譬如生活必須使用的日常消耗品，趁便宜稍微囤貨也不擔心會用不完；有所偏好的必需品，則隨時觀察價格波動，建議還可紀錄曾經購買過的划算單價與優惠場所，接下來的次次比價才會夠精準。

▲網友分享自己去買東西時，看見有人悠遊卡內的餘額高達三千多元。（圖／NOWnews資料照片）
▲搭大眾運輸工具也有「省交通費」的訣竅。（圖／NOWnews資料照片）
通勤族該如何好好「省交通費」？記得先好好研究油錢、停車費等相關支出，評估開車是否有必要。搭乘大眾交通工具時，根據通勤頻率及活動範圍，估算購買「定期票」是否划算，還可搭配「轉乘優惠」一起省荷包。不少通勤雙北的OL研究後發現，光是靠「30天吃到飽月票」正常上下班就已回本，等於下班後的私人行程、假日出門遊玩的車資通通都免費，聽起來超有感省錢啊。

雖然通勤族最忌貪圖方便、隨手就攔台計程車，但有時候不得已趕行程難免會需要，建議提早收集有優惠折扣的叫車APP，甚至搭乘前以車程比價共享計程車車資，挑選有利的搭乘。靠著身邊同事和朋友互相分享親友優惠或新會員折扣，也是一種樂趣。

▲內行網友表示，買微波食品時注意有效期限，也許有機會買到折扣商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲現在於各大超商購買微波食品時，有機會可以買到即期折扣商品。（圖／記者鍾怡婷攝）
外食族記得還可以「省伙食費」，除了試著自己在家煮食外，近期網友紛紛研究「即期食品不錯啊，可以省餐費順便減少食物浪費」、「即期食品也是在有限期限內，不會有什麼問題又可以省錢」等。超商主要針對即期品會標示折扣貼紙，如7-11的「i珍食」服務，當日晚間17時到期的食品，通常店員會在早上10點貼上，而隔日凌晨3點過期的食品，則多在晚間8點且開始貼65折貼紙；全家的「友善時光」則常在每天17時為即期品貼上7折的貼紙。

▲全聯三重門市傳出有確診者足跡。（圖／資料畫面、非當事門市，記者葉政勳攝 , 2021.12.14）
▲全聯生鮮即期品有兩段式促銷折扣。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.12.14）
大賣場部分，全聯針對當天到期的生鮮即期品，在早上會貼八折的標籤，下午四點後，原先八折還會再換成六折的促銷價標籤，但實際會依各店狀況做調整；家樂福量販與超市都設置有即期專區，熟食區則多數會在8點後打折，不過依照各分店營業狀況，每間降價時間不同，通常是在閉店前為主；愛買針對即期品的處理，乾貨部分會設置即期品貨架、降價出清；生鮮部分也會有惜福專區，與部分小瑕疵商品一起放置提供降價出清。

▲「即期品優惠」指當日凌晨即過賞味期限的指定食品，部分烤盅類食品涵蓋在內喔。（圖／台灣星巴克提供）
▲「即期品優惠」指當日凌晨即過賞味期限的指定食品，部分烤盅類食品涵蓋在內喔。（圖／台灣星巴克提供）
現在連小資族最愛的星巴克也推即期品優惠囉！今年元旦啟動的「珍食計畫」，針對各實體門市所銷售、當日凌晨即過賞味期限的指定食品，包括三明治、麵包、點心、部分烤盅類食品及現烤專案類食品，將於當日晚間7點後以7折販售。每晚折扣時段開始時，食品櫃除了會放上橫幅海報，並在價格牌旁放上「珍食7折」的圓形小卡，便可以一眼就辨識出，哪些美食屬於優惠折扣範圍的品項囉。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀