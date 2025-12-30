我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曹西平生前多次提到自己最好的家人，就是前嫂嫂龍千玉。（圖／翻攝自臉書@曹西平的粉絲愛團）

婚姻結束情不散 離婚後反而更親近

一場飯局就淚崩 簡單陪伴勝過千言萬語

曹西平 享壽 66歲

資深藝人曹西平昨（29）日深夜驚傳離世，他生前在演藝圈以直率敢言著稱，但在他的人生後半段，真正被他多次提及、視為「唯一親人」的人，正是台語歌后龍千玉，2人原本是「小叔與嫂嫂」的關係，即便龍千玉與曹西平的哥哥曹南平離婚多年，彼此情誼卻未曾因婚姻結束而中斷，反而在歲月中轉化為如家人般的深厚陪伴，甚至曹西平曾發文提到他能因為2人一頓飯激動落淚。龍千玉21歲時嫁給曹西平的哥哥曹南平，婚後育有子女，婚姻維持約7年畫下句點，外界以為關係就此結束，沒想到她與小叔曹西平卻持續往來，甚至成為彼此生命中最重要的支柱之一，2人一同在歌壇打拼，經歷過事業高低起伏，感情在長年相互扶持中愈發穩固。曹西平曾在旅居泰國期間陷入憂鬱低潮，龍千玉得知後親自飛往當地探望陪伴；而每當龍千玉推出新專輯、舉辦活動，曹西平也總是現身力挺，站台支持從不缺席。曹西平過去更曾為龍千玉仗義執言，被網友封為「最強小叔」，2人情誼早已超越一般朋友。近年曹西平多次在社群分享與龍千玉於台中相聚的日常，沒有排場、沒有華麗餐廳，只是一起吃便當、聊天，就能讓他感動落淚，他曾感嘆演藝圈人情冷暖，也直言和龍千玉相處「不用偽裝」，一個擁抱、一句關心，就足以支撐彼此走過難關。龍千玉曾透露自己早已為身後事做好準備，買妥塔位心境豁達看待生死，而曹西平雖曾抱怨原生家庭疏離，卻始終感念龍千玉多年來不離不棄的陪伴，2人彼此提醒要顧好身體、好好生活，這段從「前嫂嫂」轉化而來的情誼，也成為演藝圈中少見、卻格外真實的。生日：1959年2月12日逝世：2025年12月29日生平：1982年以《野性青春》專輯出道，為動感偶像歌手，曾被譽為「台灣西城秀樹」，之後逐漸轉型主持，曾擔任評審與時尚達人。代表作：唱片：《野性青春》、《熱情的姑娘》、《九點半》主持：《來電五十》個人特色：哨子不離身（象徵嗶嗶叫）、毒舌評論、愛噴香水、大紅外套