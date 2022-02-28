五倍券沒用完？「這縣市」加碼直接翻10倍 3/4開始登記
五倍券還沒花完的民眾，又有加碼活動可以讓手上的振興券面額翻倍！桃園市長鄭文燦宣布推出「桃園好事乘雙券」，3/4～3/13開放登記，中籤者能以200元紙本振興五倍券，直接兌換2000元桃園好市乘雙券！在全台7-11門市ibon機台即可兌換取券，使用期限到4/30止。手上還有五倍券的趕快上網登記試手氣，加碼讓五倍券放大10倍！
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-28 11:04:32｜2022-02-28 11:07:07
振興五倍券的有效使用期限，即將於2022年4月30日截止，還沒花完的民眾，又有機會能夠讓面額放大10倍！「桃園好事乘雙券」去年底第一波活動截止，取券率將近8成；桃園市長鄭文燦已宣布推出「桃園好事乘雙券」再加碼1萬份，即將於3/4～3/13開放網路登記抽籤。
全國民眾不限年齡皆可上網登記，每1身分證號線申請登記1次，同1手機門號最多可使用5次。於3/14抽籤，今年中籤者同樣能以200元紙本振興五倍券，直接兌換2000元桃園好市乘雙券！提供得獎者兌換100元面額5張、500元面額3張。
兌換日期為3/15至3/30，至全台近6200家7-11門市ibon機台皆可兌換取券，使用期限一樣到4/30止。使用範圍則比照五倍券，包含願意配合收券之傳統市場、觀光工廠、休閒農場、夜市、旅宿業及桃園市合法登記店家。而且去年第一波已經登記過的民眾不用再登記，即可直接參與加碼抽籤活動。
桃園市市長鄭文燦於粉專一公佈好消息，雖有民眾扼腕「早就用完了」，也收到不少粉絲開心參與，直說「還好有留一手」、「還好我有留一張200元」，紛紛tag朋友要「抽起來」。手上還有五倍券的民眾記得上網登記試手氣，加碼讓五倍券放大10倍！
※【NOWnews 今日新聞
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