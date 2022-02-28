五倍券數位綁定送7-11抵用券300元 只領到2/28別忘了
政府振興五倍券使用期限只到今年4月30日為止，還沒花完的民眾記得多多注意晚鳥小確幸，快跟上200元變2000元加碼！在萬物皆漲、唯有薪水不漲的通膨時代，連去個北市動物園都即將要漲價，只得好好把握將口袋裡的錢變得更大的秘訣。去年政府發放5000元的振興五倍券，掀起一波地方政府及銀行信用卡跟著加碼回饋，當時玉山銀行推出數位券綁定優惠早鳥禮，每人回饋「7-11現金抵用券300元」，兌換期限只到2/28今天為止！有民眾在網路論壇分享自己差點超過兌換期限，沒想到引來不少網友震驚直呼「真的差點忘了」，提醒大家趕快手刀衝去ibon機台列印小白單。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-28 14:57:53
為響應政府振興五倍券，玉山銀行去年便推出數位券首5日綁定優惠早鳥禮，每人綁定成功即可回饋「7-11現金抵用券300元」，規則寫明「7-11現金抵用券將於2021/12/1回饋，正卡持卡人須於2022/2/28前至7-11門市ibon機台列印兌換，使用期限至2022/4/30止，逾期恕無法兌換」。
不少民眾雖然搶得早鳥禮優惠，開心使用五倍券之餘，卻疏忽一直忘了兌換回饋的「7-11現金抵用券300元」，為此有差點也錯過兌換期限的民眾，在網路論壇分享自己的經驗，沒想到竟引來不少網友震驚表示「真的差點忘了」，紛紛齊聲感謝，表示要趕快把握時間，趕在今天2/28截止前，去7-11使用ibon機台列印小白單，免得到手的300元真的錯過了。
以下提醒民眾簡單4步驟，即可兌換五倍券綁定優惠「7-ELEVEN現金抵用券300元」早鳥禮回饋。
1、至全台7-11 ibon機台首頁點選「好康／紅利」→「玉山銀行」。
2、輸入綁定的證卡人身分證字號、正卡卡號前8碼、卡片背面檢核碼3碼。
3、確認ibon畫面顯示持卡人紅利積點及活動兌換點數，點選「下一步」。
4、選擇「五倍券早鳥禮」兌換，（現金抵用券100元為1點，200元為2點，以此類推）點選數量、確認兌換後，即可列印小白單於超商消費時使用。
再次提醒民眾，由於兌換期限就到今天為止，大家記得提早前往兌換，如果操作時ibon顯示「流量管制」，只好耐心等候再次點選列印。而兌換後列印出來的小白單，則與五倍券使用期限一樣，可在4/30前於超商使用，逾期將會無效作廢。還有趕在今天前列印小白單的網友開心表示，為了怕再次忘記，「通通拿去換咖啡」。
※【NOWnews 今日新聞
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