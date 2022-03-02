五倍券沒用完賺很大！六福村親子3人1千元 烤鴨三吃57折
手上還有五倍券的民眾太有福氣了，除了「這縣市」直接翻10倍，還有不少網友慶幸差點錯過7-11抵用券300元。現在又傳出能讓振興券面額翻倍的優惠好消息，六福旅遊集團號召旗下遊樂園、酒店與餐廳，發出「五倍券全攻略」，只要民眾拿出五倍券總額1,000元，就能親子3人暢遊六福村主題樂園；持任一面額五倍券，消費入住關西六福莊官網指定專案，即享免1成服務費優惠，還可加購2.6折住宿券；台北六福萬怡酒店要價9,840元、擁有烤鴨三吃的粵亮鴨合宴，持5,000元五倍券就能享用，等於下殺57折。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-02 19:20:49
萬物皆漲、唯有薪水不漲的通膨時代，連去個北市動物園都即將要漲價。如何省錢幾乎已成為全民運動，除了存錢更要懂的聰明消費。五倍券還沒花完的民眾，可要好好把握接下來晚鳥一波波好康消息。六福旅遊集團已發出的「五倍券全攻略」，囊括旗下六福村主題樂園、關西六福莊、台北六福萬怡酒店，一口氣推出眾多消費翻倍優惠。
大人小孩都愛的六福村主題樂園，親子3人入園只要五倍券總額1,000元（不限面額），如兩大一小、一大兩小的組合，至少搭配一位12歲以下孩童（須出示本人身分證或健保卡），換算下來將近達3.7折優惠；若遊園組合為兩大或一大一小，也可以使用此優惠。
即日起至4/30，只要持任一面額五倍券，消費入住關西六福莊官網指定專案，即享住宿免1成服務費優惠；入住當天還可以現金5千元，加購總價值超過1萬8千元的平日3人住宿券一張，並享「六福村主題遊樂園兩日入園手環3份或福豚互動體驗3人次好禮」二選一，等同下殺2.6折。
台北六福萬怡酒店則推出「萬怡振興加碼三重奏」活動，要價9,840元的粵亮鴨合宴，擁有招牌跳跳糖靚皮烤鴨三吃、蟹黃醬燜活龍蝦、黑蒜螺頭燉花膠湯、雲腿金蒜蒸海石斑、仙翁冰糖燉雪梨等菜色，只要持5,000元五倍券就能享用，下殺57折、售價幾乎砍半。連敘日全日餐廳、The Lounge大廳酒吧，甚至外帶外送餐點都有優惠。
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