麥當勞隱藏配餐曝光！「全新點法」店員也認了：要自己講
知名速食品牌麥當勞是許多小資族最愛的美食之一，經典品項更是永不衰落，近日就有一名網友表示，他用麥當勞的自助點餐機可以把套餐內薯條換成勁辣翅，不過到櫃檯點餐時卻無法這樣換，讓他相當疑惑，貼文一出，立即有員工現身解釋：「麥胞出來解答，麥當勞今年有出酥嫩翅和勁辣翅配餐，餐點內容就是酥嫩翅或是勁辣翅+38元的飲料，點餐時直接跟他說你要酥嫩翅還是勁辣翅配餐就好了！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 11:31:57
該名網友12日在PTT貼文，他以「麥當勞薯條不能換勁辣翅？」為題，透露平時去麥當勞都用自助點餐機把套餐薯條換成勁辣翅，不過日前去了某間沒有自助點餐機的店，向店員表示想換勁辣翅時，對方一開始愣住，後來問了同事才回答「那是外送所以沒辦法」，讓他疑惑問：「那請問我之前自助點餐也是外送的部分嗎？還是我被晃點了？有沒有麥胞能出來解惑一下。」
貼文一出，立即有員工現身解答，「麥胞出來解答，麥當勞今年有出酥嫩翅和勁辣翅配餐，餐點內容就是酥嫩翅或是勁辣翅+38元的飲料，點餐時直接跟他說你要酥嫩翅還是勁辣翅配餐就好了」、「配餐可以選三種翅（勁辣、酥嫩、麥脆雞翅）都是薯條+3元就可以升級，啊都是一對」。
不少網友得知此消息，興奮直呼，「第一次知道，真的是太好了！超愛吃勁辣翅的」、「有這種配餐官網竟然沒更新」、「居然有這種配餐，我真的不知道」、「第一次知道，加價也OK」、「居然有這種配餐！長知識，勁辣翅還不錯吃」、「長知識了，以後我都要換勁辣香雞翅或麥香雞翅」、「感謝這篇的出現～超愛辣翅」、「勁辣翅好吃」。（編輯：賴禹妡）