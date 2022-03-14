泡麵蓋「戳4洞」要幹嘛？真實用途抖出：整碗好吃一百倍
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜或者是正餐的首選，而一般我們常見的除了家庭號袋裝的泡麵之外，也經常有必喝湯的碗裝泡麵，而近日，就有網友分享自己吃碗裝泡麵時，都會在泡麵蓋上戳洞，結果其真實用途曝光之後，引爆大批網友直呼「根本就沒看過這種泡法啊......」引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 13:21:35
原PO在Tik Tok貼文指出「我就是不愛喝湯唄！」只見貼出的影片，有別於一般人先將粉包以及肉包倒入碗內，原PO先直接將熱水倒入沒有添加任何東西的泡麵，接著在泡麵蓋上戳出4個洞，好讓熱水可以通過洞流出，麵體也不會掉下來，接著才將粉包以及肉包倒入攪拌，原本應該變成湯麵的食物，突然化身牛肉乾拌麵，讓人看了食指大動。
貼文一出，網友紛紛回應「哪有這種吃法啊.......」、「這個真的好吃沒騙＝＝比湯的還猛」、「試試看一度贊老翁牛肉麵，粉包加一半就好保證好吃」、「我還以為只有我這樣吃，一定要戳洞倒，麵都不會掉出來，湯麵吃乾的真的好吃」、「我也超不愛泡麵的湯，直接這樣吃最好吃」、「長知識了，原來湯泡麵還能這樣吃」。
事實上，這種吃法在過往就曾經有女星解婕翎在個人YT頻道實測過，表示將原本大家既定應該吃湯麵的泡麵，全部都先把麵泡好之後，再倒入所有的醬料變成乾泡麵，結果一吃驚為天人，讓她直呼「這樣吃根本比原本的吃法好吃一百倍」，影片也有不少網友跟進實測後透露「真的很好吃！跟著妳實驗了」、「建議粉要先加少許開水沖散，在下去拌味道會比較平均，而且麵會吸收湯汁更入味喔，超好吃」、「上次有試過了，真的突然覺得好吃一百倍，太棒啦！」（編輯：張嘉哲）