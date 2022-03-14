啦啦隊女孩被襲胸！富邦球團回應了 球迷怒：絕對別撤告
台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）在13日台北富邦勇士與桃園領航員的比賽現場中，竟傳出「Fubon Angels」的啦啦隊女孩遭到球迷襲胸事件，目前警方全程偵辦中，不僅富邦球團祭出聲明譴責惡狼，就連球迷們通通氣炸，「絕對不能放過他」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 12:45:48｜2022-03-14 12:52:06
據現場球迷表示，13日台北富邦勇士主場，在中場休息時，啦啦隊突然遭到現場球迷襲擊。受害的Fubon Angels成員秀秀子，也在IG上發文證實此事，同時也謝謝夥伴卡卡、球團人員、現場3位球迷的陪同下報案，目前身心狀況一切安好，請大家放心。
對此，富邦勇士球團也發布聲明，目前球團已於第一時間掌握嫌犯並報警法辦，全案目前由警方處理偵辦中。球團表示，嚴厲譴責該名人士之不良舉止，為保護現場工作人員和大眾安全，球團已將其列為不受歡迎名單，取消購票資格，並終身禁止入場。
球迷們紛紛氣炸留言，「不止富邦吧，整個棒籃的比賽都不准入場」、「譴責這種行為，告死他」、「絕對不要和解，不要撤告」、「這種人絕不能容忍，亦不可寬貸」。也有PTT網友認為，「啦啦隊在球迷看台表演實在太近了」、「同意，我也覺得離觀眾太近」。（編輯：詹鎰睿）