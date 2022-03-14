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全家點數3/31到期！再推半價換咖啡　內行先搬「冷凍杯」

▲全家點數3/31到期，即日起全家加碼推出多樣商品，半價即可兌換，包括咖啡、冷凍杯裝商品等。（圖／全家提供)
▲全家點數3/31到期，即日起全家加碼推出多樣商品，半價即可兌換，包括咖啡、冷凍杯裝商品等。（圖／全家提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-14 13:42:04

到超商報電話號碼累積會員點數，是很多民眾超商消費時的結帳流程之一，默默的應該也累積了上萬點，要注意了全家點數即將在3/31到期，過期之後就無法使用了，但點數怎麼使用最划算？之前《NOWnews》記者曾經報導過「全家點數怎花？」有批踢踢省錢版網友分享，最愛兌換的商品為「媽媽煮藝杯裝400點半價」，被精打細算的網友視為年度必換，紛紛贊聲「消耗全家點數就靠這一波」、「每年點數都花在這」，原本活動僅到3/8，全家再推一波！即日起至3/31(部分商品兌換日期到4/5)，只要用400點就能以5折換購多樣商品，有超過百項商品兌點半價，包含咖啡、零食、鮮食、日用品等，最低只要加價10元起。主打網友最愛「媽媽煮藝」冷凍杯裝商品，易保存、簡單覆熱就可食用，相當方便。這次品項有不少媽媽們力推的玉米杯，還有和YouTuber Fred合作的燉飯、義大利麵都是網友力推只要400點加23至25元就可換，用銅板價就能飽餐一頓，是囤貨首選。

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▲全家點數兌換。(圖/全家提供)
▲全家百項商品400點半價兌換，省錢板最推媽媽煮藝系列。(圖/全家提供)
▲全家點數兌換。(圖/手機截圖)
▲民眾可以到App內檢視，並自行選擇想要兌換的商品。(圖/手機截圖)
早餐選擇也不少，如果是一杯咖啡就能解決的人，用1000點數就能以半價買美式、拿鐵開啟上班族的一天，或是用400點以半價兌換豆奶、優格、麵包等商品。另外，想要試試運氣的，即日起至3/22還有3,000點抽購物金活動，最高可得50元。外送族也可用15000點兌換foodpanda抵扣金50元優惠碼。可以兌換的品項眾多，消費者可以到全家的《FamilyMart》App內的「兌點趣」選擇想要的商品，不要讓自己對點數默默充公去，真的無欲無求，拿去做公益心情也是很好的選擇。

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