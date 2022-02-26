全家點數怎花最賺？網友狂搬「這一物」：每年All in囤爆
超商點數怎麼花是一門學問，小小點數搭上超殺的兌換優惠，小兵也能立大功，立刻現省不少錢。批踢踢省錢版網友分享，全家近期推出媽媽煮藝杯裝400點半價活動，比起兌換其他商品要1000點，或是商品折扣幅度鮮少深達5折，被精打細算的網友視為年度必換，紛紛贊聲「消耗全家點數就靠這一波」、「每年點數都花在這」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-26 14:46:06｜2022-02-26 14:49:07
超商點數用途多，以全家來說，點數可以折抵消費、兌換商品、交換成其他優惠碼，或是捐做公益。批踢踢省錢版網友分享「1招」把點數最大化，3月8日前能用400點買半價的媽媽煮藝杯裝系列，相當於花最少點數、換最大折扣商品。
《NOWnews今日新聞》記者實際試算，以手邊累積2萬4890點數來看，若是全數折抵消費只可抵82元，但若是用400點換購，可換62杯半價燉飯或義大利麵，每杯省24元，等於最多省下1488元。
由於去年累積的全家點數在3月31日就會到期，自動歸零失效，不少內行的網友早已搬起來，「我的4萬點終於能消化掉了」、「每年三月底消耗全家點數的好去處」、「去年我朋友大概花了幾萬點囤在冷凍庫」、「可惜放不下，不然我會把點數全砸下去」。
半價品項多達14種，眾人也熱烈討論哪款最好吃，原PO認為最好吃的是玉米杯，口味很受小孩歡迎；咖喱豬肉烏龍麵同樣受到不少人推薦：「烏龍麵條很Q、有一片肉一朵花椰菜」。該系列評價大多正面，「椒麻擔擔麵還行」、「胡麻乾拌麵最好吃，還有油豆腐」，也有吃過的網友表示，和廚佛Fred合作的口味都不錯。不過仍有地雷反推，「香菇燉飯難吃」、「今天吃雞肉燥飯，鹹爆」。