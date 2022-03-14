醫師28歲「存款7位數」想婚了！女友卻冷拒：只想住台北
醫師、工程師被視為高薪產業，在台灣相當受到青睞。不過卻有位28歲醫師想與女友穩定下來，沒想到女方聽聞他目前「存款才7位數」，就開始冷淡應對、委婉拒絕，詳細經過也掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 14:15:33
一位醫生在論壇Dcard上發文提到「我今年28歲，跟女友交往兩年多，覺得該穩定進入下一階段，就跟她討論到結婚買房的事情」，女友也立即表態「如果要買房，我只想要住在台北」。
原PO聽完臉色一沉「台北房子我負擔不起，至少要一千多萬，但我現在存款才一百多萬左右」，女友卻一臉失望的回應「啥？你存款沒有一千萬唷？」後續也開始避談結婚買房相關話題。
目前現況讓原PO相當苦惱「女友家境不錯，從沒有打工、租屋過，所以她對錢沒什麼概念，請問各位大大，要怎麼說能讓我女友理解台北買房只靠我很難，要一起努力、共同負擔，然後她也接受的說法？」
貼文曝光後立刻有不少網友感慨回應「才28歲怎麼可能有1000萬的存款，女友好傻好天真」、「價值觀不同了啊，而且是差距很大那種」、「就是沒吃過苦才以為錢很好賺啊，如果真的結婚你會更苦」、「還以為醫生真的很好賺喔」、「要不要再考慮在結婚啊，只懂得享受不懂得付出，很容易失去平衡的」。（編輯：潘毅）