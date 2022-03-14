賈靜雯曬珠寶喊話修杰楷 曝波妞「雙魚浪漫情話」勝尪
賈靜雯今（14）日佩戴價值高達2.5億台幣的黃鑽作品亮相，為去年曾助攻她奪下金馬影后的珠寶品牌，揭幕《Tiffany 2022 自然綺想高級珠寶展》。適逢浪漫的白色情人節，她向老公修杰楷喊話「請看一下我身上這套」，透露「結婚久了覺得每天可以過情人節，也可以不用過」，坦言在日常生活瑣事中感情也逐漸昇華，但該有的浪漫不會少。賈靜雯開玩笑表示，現在的心跳頻率都是在聽到小孩喊「媽媽！」時發生，最小的女兒波妞不虧是雙魚座，個性超浪漫，賈靜雯深受波妞感動，「每天的肢體語言和親吻都很有愛，連看我的眼神都淚光閃閃」，她透露波妞會大喊「我宇宙無敵爆愛你」，還會要求賈靜雯要在她手掌親吻，「讓她帶著勇氣去學校」，羨煞所有人。身為大姑的她，也透露陪病弟妹朱芯儀時的感觸，「當你看到勇於她面對的眼神，都被她感動」！
記者蕭涵云/綜合報導
2022-03-14 16:46:41｜2022-03-14 18:03:19
金鐘金馬雙料影后賈靜雯穿著深藍色低胸禮服一現身，身上的濃彩黃鑽鑽石作品便閃爍巨大光芒，她笑稱今天的公主造型完全是女兒的菜，透露女兒一定很希望「想把我個人抽出來換成她」。坦言購買珠寶「費用達百萬已經是我的極限」，賈靜雯分享Tiffany的珠寶代表女人的夢想，自己因為工作可以貼近華美鑽石感到相當榮幸。
適逢浪漫的白色情人節，她逗趣向老公修杰楷喊話「請看一下我身上這套」，透露「結婚久了覺得每天可以過情人節」，卻話鋒一轉表示「也可以不用過」，坦言在日常生活瑣事中感情也會逐漸昇華，但強調「該有的浪漫不會少」。
賈靜雯開玩笑表示，結婚後的心跳頻率都是在聽到小孩喊「媽媽！」時發生，最小的女兒波妞不虧是雙魚座，個性超浪漫。賈靜雯透露波妞「每天的肢體語言和親吻都很有愛，連看我的眼神都淚光閃閃」，還會大喊「我宇宙無敵爆愛你」，讓她深受感動。波妞甚至要求賈靜雯在她手掌親吻，「讓她帶著勇氣去學校」，浪漫程度簡直勝過老公修杰楷。
以沉浸式體驗空間呈現出大自然律動之美的《Tiffany 2022 自然綺想高級珠寶展》，盛大於華山1914文化創意產業園區中4B館開幕，帶來逾200件臻美設計、總值近50億台幣的作品華麗登台，3/15～3/19為期五天的展覽採預約制。可近距離欣賞Tiffany身為「鑽石之王」的頂級鑽石作品，首次展出一款鑲嵌重逾80克拉的帝國鑽石（The Empire Diamond）高級珠寶項鍊，以對稱式的裝飾藝術風格讓視角停留在中心，震撼不已。
本展亮點除了可以一次盡賞Tiffany的丹泉石、摩根石、沙弗萊石及孔賽石四大傳奇彩寶，彩鑽更展出少見的濃彩及豔彩等級作品，並華麗紛呈傳奇藝術大師Jean Schlumberger經典的天馬行空作品，可自然服貼於頸肩、宛如瀑布般獨立切割的鑽石項鍊；史上最多款的石上鳥胸針作品；以及黃水晶、帝王托帕石、橄欖石、紅碧璽與鑽石共譜生動雛菊造型的花圈項鍊等重量級作品。