婆婆喊「不幫帶孫子」！交換條件卻讓媳婦嗨翻：太豪爽了
婆媳關係一直以來都是生活大難題，但也有部分家庭能找出和諧相處之道。就有位媳婦表示，與老公結婚前只見過婆婆5次，但婆婆開明又霸氣的一連串行為讓她深感佩服，更讓不少網友直呼羨慕。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 16:42:02
原PO在論壇Dcard上發文提到「我和先生是在交往滿四年當天登記結婚，但從交往到結婚當天，我只見過婆婆五次。主要原因是公公婆婆目前各自生活，完全沒往來。登記當天我們也只能邀請其中一方出席，以免他們當場打起來。先生目前回家接班，因此自然地我們選擇邀請公公出席見證」。
雖然只見過5次面，但每次原PO都對婆婆印象深刻「婆婆給我的感覺就是很豪爽，從不會話中有話，更不會干涉兒子的婚姻。更說只要是生小孩，她會負責小孩的費用，但我們別指望她帶。近期婆婆又聽聞我們想要買房，直接說要整棟買下來給我們住，但我們覺得太誇張了，經過幾次協商後，她還是轉了房子一半的錢給我們。這輩子可以遇到這樣的婆婆，我想我上輩子應該拯救過地球吧」。
遭遇曝光後，立刻有不少網友讚嘆「這種婆婆簡直是仙女下凡來的」、「賺錢能力強大的，就不會想浪費寶貴的時間、精神去刁難媳婦」、「好酷的婆婆」、「肯出錢又不囉嗦真的很少見」、「婆婆還有缺媳婦嗎」。（編輯：潘毅）