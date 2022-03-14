穿雨衣騎車必全濕！苦主崩潰「錯在哪」 釣神人出手解答
機車騎士最討厭就是下雨天，穿上雨衣不僅十分狼狽，也有可能會淋的全身濕，就有一名網友抱怨，她無論換過幾套一件式雨衣，每次下雨天一定會衣褲全濕，因而感到非常困擾，對此就有內行網友建議換成兩件式雨衣，並大讚「騎機車真的穿兩截式的比較不會濕」、「要買兩件式含鞋套，連鞋都不會濕」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 16:55:08
該名網友在臉書「爆怨2公社」中貼文，她表示這些年來每次下雨騎車，穿一件式雨衣一定會弄濕衣服，「有穿跟沒穿一樣」，即使已經換了4、5件了還是一樣，讓她無奈問：「到底是我買錯還是⋯有人能為我解答一下嗎？真的很困擾餒！」
貼文一出，網友紛紛留言，「新的雨衣穿裡面，舊的不丟，反穿，這樣絕對不會濕，而且髒水也都噴在舊雨衣背面不心疼」、「要買套頭式的雨衣比較不會漏啦，拉鍊鈕扣式的碰到大雨一定漏」、「有時候是安全帽的問題，如果戴瓜皮安全帽，通常雨水就沿著脖子流進去了」、「一般的小飛俠只有在逛街時會有用而已，且那種雨衣本來就不可能對於褲子部位有任何擋雨效果，騎車會有風壓要將雨衣袖口拉緊」。
另外，許多騎士都大推「兩件式雨衣」，「兩件式還滿好用的，一件式真的怎麼穿都會濕」、「可以買兩件式的，不錯的選擇」、「兩件式的比較好啊，一件式的腳必濕」、「大推兩件式，只是變成多穿一層衣服，防水上很有效」、「騎機車真的穿兩截式的比較不會濕」、「要買兩件式含鞋套，連鞋都不會濕」、「兩件式比較不會有這個問題，但兩件式就是穿脫比較麻煩」。（編輯：賴禹妡）