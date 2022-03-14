好市多店員「機靈1句」撩爆媽！萬人激動跪了：要學起來
知名美式賣場「好市多」深受國人喜愛，店內不僅販賣琳瑯滿目的商品，且時常推出優惠，高CP值的特點吸引眾多消費者前往採購。對此，就有一名人妻前陣子到好市多購買雞蛋，準備結帳時因店員「機智1句」問話，讓她心情大好，大讚直呼「我喜歡她說話的方式～感覺舒服」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 17:18:54｜2022-03-14 17:20:15
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，指出前幾日到好市多採買兩盒雞蛋，不過因雞蛋有會員限購1盒規定，結帳時店員就親切地詢問她「您應該還有另外一張會員卡對嗎？」
這句話讓原PO驚喜大讚，「問我『您應該還有另外一張會員卡對嗎？』而不是 『這兩盒雞蛋要有兩張會員卡喔！』我喜歡她說話的方式～感覺舒服」，文末她也解釋「就是因為知道有限購才硬把我們家先生拖去的呀！」
貼文一出，至今已有超過1萬人大讚，會員們紛紛大讚「這篇好。在許多情景下，話語的確會帶來不同的結果。」、「其實語氣很重要，語氣不對第一句話也可以讓人很不舒服」、「說話的藝術很棒」、「真的要學起來！ 我也喜歡這種」、「有智慧的服務員」。
但也有人意見相左，認為「我覺得一開始就主動出示兩張會員卡，大家都會感覺很舒服」、「我比較喜歡說話直的」、「其實2句話都沒有問題，只是看你喜歡那一句！」、「你應該有第二張會員卡對嗎？這句怎麼聽怎麼怪。感覺有點嘲笑」。（編輯：陳雅雲）