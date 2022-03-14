面試官問「怎麼激怒我」？求職哥天真做1舉動 結局尷尬
面試問題百百種，不少公司、企業會藉由提出各式問題，以此了解求職者能力或個性，成為是否錄取的重要關鍵之一。對此，大陸北京一間公司的女面試官，為了看出求職者的應變能力，提出「如何在1分鐘內惹怒我？」這道問題，當天就有位男子馬上天真做出1舉動，結局讓人一看直搖頭。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 17:41:18
綜合陸媒報導，大陸有位郭姓男子應徵一間北京公司的職缺，郭男經歷了筆試、專業測驗等競爭環節，終於來到最後一關面試，努力的郭男為了此次面試，事先付出許多心力準備，希望自己能夠順利被錄取。
到了面試當天，現場便出現一名女面試官，但這名面試官為了測試求職者的應變能力，突然提出「如何在1分鐘內惹怒我？」這道問題，更強調任何方法皆可。但郭男理解問題後，竟立馬上前作勢想親吻對方，郭男並沒有性騷擾的想法，只是天真地認為這招可以成為答案。
而郭男的行為確實惹怒了對方，卻給予面試官相當差的印象，可想而知當然不被錄取。詭異的面試過程曝光後，也引起大陸網友們傻眼直呼，「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」、「真的是鋼鐵直男」；但也有人認為「面試出這道問題才奇怪吧？」（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞
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