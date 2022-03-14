男衝超商取貨慘被拒！只因「姓名長達15字」 網酸：怪誰
民眾若想至超商領取零元包裹，都必須先出示身份證，讓店員確認身分才可取貨。不過，近日就有一名男網友，因自身「姓名長達15字」，卻因此被店員拒絕取貨，讓他氣得發文抱怨，隨即引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 18:57:13
有網友於《爆料公社》上抱怨，表示他的姓名「林XX台灣之光財神羅伯特歐薩斯」長達15字，他日前在網路上購物，當下選擇0元取件，但他前往超商取貨，準備拿出身分證核對時，卻因貨品只寫名字前5字，店員認為貨品姓名與身分證不符，因此拒絕讓他取貨。
原PO當下十分錯愕，和店員僵持2個小時之久，但店員仍不同意取貨，最終他只好拿出賣家的電話號碼，讓賣家與店員溝通，最後店員才勉強接受，讓他無奈直呼「難不成我現在要去戶政事務所改成取貨人的前五個字才能取嗎？」
原PO認為，自己並非使用暱稱或打錯字，「明明就是我身分證上的名字，只是因為字數不夠沒辦法全部KEY上去導致身分證不符！」心寒強調「下次我一定要用貨到付款，不要用0元取件了！」
貼文一出，隨即引來眾人傻眼狂酸，「自己沒事把名字改這麼長怪誰啊 ......店員只是按照公司規定做事而已」、「還兩個小時，要是我的話只跟你講幾句不給妳領就不會再理你了，這店員真耐心」、「這名字有什麼意義，『鮭魚』都比較有用」。（編輯：陳雅雲）