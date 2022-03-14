壽司郎隱藏變化抖出！「免費送這碗」她爽拿 店員認了
壽司向來深受台灣人喜愛，近年來台灣進駐許多迴轉壽司品牌，其中「壽司郎」就因美食豐富且美味，吸引眾多老饕前往享用。不過，就有一名女網友日前至壽司郎用餐，卻發現桌上免費送「這碗」，讓她震驚發文詢問，而引來店員揭開真相。
編輯中心/綜合報導
2022-03-14 20:48:15
原PO於Dcard上以「壽司郎醬油換了？」為題發問，她於貼文曬出一張照片，從畫面中可見，桌面上除了餐具、紙巾外，還多出以白色碗裝的醬油包，讓她納悶詢問「有人知道為什麼壽司郎現在都用這個小包醬油嗎？而且還特別死鹹」。
貼文一出，隨即引起網友討論，「因為沒衛生觀念的人！會直接給你舔瓶口嚐醬料的味道啊！所以才會換啊 ！真的有這種事不唬爛」、「哇！醬油包免費狂拿」、「我也覺得好鹹」。
就有店員跳出來解釋原因，直言「我是員工，那是因為這個月有一大堆這種外帶用小包醬油包要報廢，所以才這樣提供給客人，用完就會恢復正常醬油瓶了」、「上次去朋友打工的壽司郎我也有問他這個問題哈哈哈，他說是這種小包裝剩太多，所以才會換成這個」。
不過也有人表示「我今天去的時候還是旁邊那種瓶裝的醬油哦」、「我在台中市政店也還跟之前一樣」，認為每間店家做法並不相同。（編輯：陳雅雲）