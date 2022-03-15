獨／中一中家長不忍了！還原老師暴走內幕 王浩宇遭打臉
台中一中學生與呂姓女音樂老師日前在課堂上發生衝突，桃園市前議員王浩宇在臉書上爆料「是因為女老師近幾年被戲稱『白雲』的綽號，且學生做報告時放入白雲梗圖，才讓老師失控」引發軒然大波，但此說法遭到學生打臉，中一中也出面說明並非事實。而《NOWnews》也獨家接獲該班學生家長投書，透露事發當下就詢問小孩課堂爭吵的真相，才發現「有人」到這時候還在假爆料，讓該班學生承擔被外界怪罪「霸凌老師」的臭名，直言這根本是在利用學生。
編輯中心/綜合報導
2022-03-15 06:59:23｜2022-03-15 08:28:29
根據該名家長得知，目前中一中高一是音樂課與美術課對開，一學期上美術、一學期上音樂，音樂課是一週連續上兩節，事發當天是該班上的第五次音樂課，老師當天上課主要內容為「半音階」，而報告的規則是老師會先審核報告的內容，結果女老師在第二節上課前，發現其報告中有所謂不相干課堂題材的「南北管」以及「牽亡魂」兩部份，因此才會要求刪除。
「而第二堂課上課沒多久，就發生該起事件，其中報告內的梗圖為『王力宏，學音樂的孩子不會變壞』，也並非是王浩宇爆料的白雲，老師爆走的原因在於因為刪減內容後，導致學生開始唸課文，讓老師覺得這沒意義，跟霸凌完全無關，而且在錄影結束之後，課程還是有繼續，女老師還是叫他們上台報告，老師在他們報告完之後，還有繼續上課，講了南北管跟半音階」。
該名家長痛斥「有意人士在網路上隨便傳播謠言，讓該班同學被外界怪罪是在『霸凌老師』，連過去的校友的不實指控也拿出來當作是證據，而且後來過去中一中的校友也出面道歉，但王浩宇卻選擇刪文聽不見也看不見，沒有給予學生一個交代」。
而根據該名家長提供的截圖，中一中校友在網路上發表的言論，遭到王浩宇當成爆料的證據，當事人在個人臉書社也轉傳並致歉表示「後續查到其他在場學生及家長還原說法跟證明，梗圖確實為王力宏圖，下方提及報告內容錯誤，本文為釐清文，且在此為受影響的受眾與受害者鄭重道歉」。
而經過中一中校方、學生、學生家長的查證後，發現王浩宇假爆料一事，台中一中學生會也發出聲明提到，經學生會及校方共同查證，證實為未經查證之虛假言論，已嚴重傷害本校當事4位學生之名譽，學生會予以強烈譴責，並代表當事同學要求王浩宇先生於個人臉書頁面澄清並道歉。（編輯：張嘉哲）