傳戰死烏克蘭！網紅李根大尉「IG突然已讀」 對話內容曝
俄烏衝突已經為期超過兩週的時間，戰火仍不停歇，引起國際間高度關注，而日前，南韓一名擁有超過76萬訂閱者的YouTuber「李根大尉（이근대위）」，突然拋出震撼彈，透露自己已經前往烏克蘭當義勇軍，結果才剛隔一週，南韓論壇上突然開始瘋傳「李根大尉已經戰死」的消息，但隨後又有網友表示，自己傳訊息給李根大尉時，卻有已讀的痕跡，再度掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-15 07:10:43
回顧整起事件，李根大尉在6日無預警宣布自己要到烏克蘭到當義勇軍之後，經常在IG上分享在當地的生活，結果，近日突然有韓國網友貼出烏克蘭在地新聞表示「李根大尉已經戰死」的消息，有網友直接將烏克蘭的新聞利用翻譯器翻譯，報導寫著「基輔附近15公里發現了在特殊作戰中的3名韓國人屍體，了解之後發現這幾位是從韓國海軍特殊戰隊退役的李某大尉以及他的隊員」，加上李根大尉連續5天沒有發文，引發外界揣測。
不過，在消息傳開之後，14日就有網友在論壇以「李根大尉沒有死」為題發文，透露自己在IG上畫了一張希望李根大尉平安歸來的圖片，並且標註李根大尉，由於IG系統只要有標註他人帳號，就會自動傳訊息給被標註者，當網友14日早上確認訊息時，就發現李根大尉早在6小時前就已經已讀，推測若不是被盜帳號，本人可能還活著。
而對於該起傳言，除了文字翻譯上面有奇怪疑點外，南韓外交部也發出聲明表示「目前為止，尚未收到我國人民在烏克蘭境內的損失報告」，顯然粉絲們並不用太過於擔心。（編輯：張嘉哲）