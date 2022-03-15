麥當勞驚見「神秘軌道」！店員抖出真實用途：功用非常大
麥當勞憑藉獨特的薯條風味以及時不時推出新餐點，穩坐台灣速食業龍頭的寶座，而一般我們去麥當勞時，正常都是在櫃檯點餐以及取餐，但近日，就有網友分享自己看到有人在麥當勞上班發出動態，卻發現店內有超奇怪的軌道，結果其用途曝光之後，讓他非常驚訝，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-15 07:34:04
原PO在Tik Tok貼文指出「現在麥當勞變這麼進步的嗎......」只見貼出的影片中，場景出現在麥當勞廚房，不過特別的是，這個廚房的天花板上方佈滿軌道，而且不停轉動，隨後一名店員將餐點夾在上頭後，餐點直接順著軌道往下送，超方便的設計，讓人嘖嘖稱奇。
貼文一出，網友紛紛回應「這是哪啊，也太方便了」、「還真的沒看過軌道欸」、「有這種東西，不想上班都很困難XD」、「感覺很好玩欸！好酷喔」、「真的是第一次看到」、「而且速度還蠻快的欸XD」、「哪裡有軌道的啊，想去朝聖看看」、「但為什麼要用軌道，我都沒遇過」。
原來，這是麥當勞運送客人餐點的軌道，有店員出面解釋「這是因為有些麥當勞是比較小的房子、老房子改建，所以空間不足，廚房就在二樓，方便送餐就會用這個輸送帶，功用非常大」、「老房子改建麥當勞就會，一樓點餐，二樓廚房，輸送帶做餐，飲料機在一樓，空間有限關係」、「廚房在二樓正解！」、「飲料機在一樓，所以你各位不用擔心會掉下來」。（編輯：張嘉哲）