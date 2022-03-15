九族文化村為何屹立不搖？眾曝「無敵關鍵」：靠它賺超飽
台灣遊樂園口號「三六九」肯定是不少人的兒時記憶，雲林的劍湖山、新竹的六福村以及南投的九族文化村，一直以來都是家庭旅遊勝地。不過，就有網友討論「看大家去遊樂園都很少提到九族文化村，為何可以撐這麼久啊？」貼文引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-03-15 08:25:26
原PO在PTT貼文指出「台灣遊樂園之一的九族文化村，好像也經營三十幾年了，對比其他知名的六福村、劍湖山、新崛起的麗寶樂園之類的，感覺就是超冷門，沒人會去的地方，一般人去南投也都是去日月潭或清淨農場，誰會跑去那邊，為什麼還可以撐這麼久？」
貼文一出，網友紛紛回應「櫻花季屌打其他樂園啊」、「上次純粹去賞花，還有纜車也是賣點」、「纜車跟櫻花季就賺飽了啊」、「靠那波櫻花季就賺飽了....你可能沒去過櫻花季時期，人超多」、「現在都靠花季，人潮超多」、「日月潭跟櫻花祭掛在一起是大賣點」、「做畢旅就很夠了，花季賞花很值得」、「櫻花季太強了，沒其他樂園能拼」。
綜合網友意見，多數人認為「櫻花季」以及「纜車」設施是九族文化村的一大特色，由於其他樂園並沒有附加花季的優勢，讓九族往往在櫻花盛開的季節，遊客人潮滿滿，加上該地也是許多學校畢業旅行會選擇的樂園，自然還是有一定客源存在，接下來三月中旬、4月初是薰衣草花季時間，勢必又能再帶起一股賞花潮。（編輯：張嘉哲）