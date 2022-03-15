Sony手機整手好牌打爛？「2原因」突被iPhone超車：可惜
隨著科技發展日益發達，人手一支智慧型手機可以說是稀鬆平常的事情，而說到手機品牌，以台灣來說市佔率最高的仍以iPhone為主，而三星則名列第二，至於在智慧型手機尚未普及之前稱霸的Sony，如今排名則較往後。對此，就有網友討論「Sony手機為什麼都很少人拿啊？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-15 10:00:34
原PO在PTT貼文指出「Sony在當時那個W595的按鍵手機時代，根本紅到天邊，幾乎沒有人不知道這隻手機，可是在經歷過好幾代到智慧型手幾推出的時候，還算是小有名氣，但是到了現在，無論路上或身旁朋友幾乎沒看過有人拿Sony，這品牌究竟是怎麼走到這步？大家不是都很喜歡日本產品嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「蘋果獨立性，Sony手機還有很多安卓要拼，沒特色又貴大家自然就轉往別牌買」、「新品定價過高，打不贏三星」、「真的欸....不說沒發現，已經很久沒看到有人拿Sony手機了」、「以前是按鍵手機霸主，殊不知智慧型手機時代來太快，沒跟上」、「以前很紅啊，到iPhone出現後就被比下去」、「電池永遠都是索尼的弱點啊，會過熱」、「真的賣太貴了，比iPhone還要貴，可能一般人也用不到那規格，實在蠻可惜的」。
綜合網友意見，多數人認為Sony的敗筆在於「iPhone因為其獨立性作業系統，因此有固定用戶佔比，而Sony貴為安卓系統的體系，其競爭對手眾多，加上主打手機許多偏高價居多，對比其他三星、iPhne、Oppo等手機品牌近幾年陸續推出平價手機來看，價格確實高出不少」，因此在這智慧型手機時代，才會逐漸在市佔慢慢下滑，也讓不少網友感到可惜。（編輯：張嘉哲）