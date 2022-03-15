高市將徵「囤房稅」年增3億元 全數作為市民租金補貼
高雄市府日前已將「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案送議會審議通過後，預計7月1日上路，稅額會反映在112年5月房屋稅單，估計每年可增加3億元稅收，影響5.4萬人、7.1萬戶房屋。不過，市長陳其邁表示，93.4%民眾自住房屋都不會受囤房稅影響，預估補貼戶數由現行16,000多戶，能再多幫助10,000戶受惠。
高市府去年底已將「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案送議會審議，針對非自住房屋稅率，由現行單一稅率1.5%調整為依持有戶數訂定差別稅率，持有3戶以下，適用2.4%稅率，4戶以上則是3.6%，該法案於今(111)年3月4日經市議會審議，通過後預計在今年7月1日施行，稅額會反映在112年5月房屋稅單。預估影響5.4萬人、7.1萬戶房屋，但93.4%民眾自住的房屋都不會受「囤房稅」影響，請市民放心。
市長陳其邁表示，實行「囤房稅」所預估增加的3億元稅收，將全部作為市民租金補貼財源。因此，市府「擴大放寬」申請租金補貼的資格條件，家戶每人每月平均所得限額，由最低生活費的2.5倍提高到3倍（40,023元），且只要申請人、配偶與戶內小孩在高雄市無自有住宅並有租屋事實即可申請，預估補貼戶數由現行16,000多戶，能再多幫助10,000戶受惠。
高雄市財政局長陳勇勝表示，稅額會反映在112年5月房屋稅單。預估影響5.4萬人、7.1萬戶房屋，但93.4%民眾自住的房屋都不會受「囤房稅」影響，請市民放心。
陳勇勝也強調，為求合理課稅，高市囤房稅修正草案，特別將社會住宅、包租代管之租賃住宅、繼承取得之分別共有房屋等9類非屬囤房性質房屋，排除適用差別稅率，仍適用1.5%稅率。