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文組超難賺錢？知情人抖「這職業」服了：一堆在杜拜置產

▲有網友好奇問「文組是不是真的很難賺錢？」貼文曝光釣出知情人透露：「之前在看杜拜的房子發現有台灣人也在那邊置產，都低調文組。」（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有網友好奇問「文組是不是真的很難賺錢？」貼文曝光釣出知情人透露：「之前在看杜拜的房子發現有台灣人也在那邊置產，都低調文組。」（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-15 12:51:00

在求學階段，學生可以自行選擇要鑽研理組或文組的領域，踏上不同的求學道路，對此就有網友好奇問「文組是不是真的很難賺錢？」貼文曝光立即引起熱議，有知情人搖頭透露：「我當兵的學弟政大法律系，目前接手事務所賺到翻」、「之前在看杜拜的房子發現有台灣人也在那邊置產，都低調文組」。 

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該名網友在PTT發文，他以「文組是不是真的很難賺錢」為題，表示因為工作會接觸到部分人的財產狀況，發現30歲出頭的文組靠自己能有2、300萬存款就已經非常厲害，「這些客戶主要是公股銀行、老師、民營金融業的，其實在文組算混得不錯了」，原以為努力工作7、8年能存個500萬很普遍，但如今看來並非這樣，讓他感嘆：「所以要在台灣念文組真的要三思」。 

▲有一位國立大學文組畢業的女網友，因為多次國考都沒成功考上，只能做一般辦公室的工作，現在又想換當清潔員、保全。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲在求學階段，學生可以自行選擇要鑽研理組或文組的領域，踏上不同的求學道路。（示意圖／翻攝Pixabay）
貼文一出，不少網友反而認為文組裡的「法、商類」也很強，「真的靠自己的本事，文組在外商當業務，年薪超過超過300的也很多啊」、「我當兵的學弟政大法律系，目前接手事務所賺到翻」、「之前在看杜拜的房子發現有台灣人也在那邊置產，都低調文組」、「我們公司是上市前五百大，股價目前70多，前後兩任總經理都是商管財務方面的」、「法商比較有機會，其他多數就這樣了」。 

還有網友直言，「賺多少結論還是看個人能力，論頂尖的，什麼組都賺」、「真遇過文組做業務一年好幾百的，也遇過理組畢業連自傳都寫不好的」、「文組很難賺錢？ 看你自己怎麼混囉，週遭軟體RD都是文組轉職的，薪水都有55k+」、「書法劍法道理相通、全賴個人修行造化，何來科系限制發展這回事」。（編輯：賴禹妡） 

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