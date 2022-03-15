面試「魔王關卡」被抖出！新人老鳥全怕爆：來10個刷9個
有求職經驗的人都知道，面試是能否獲得工作的重要環節，除了要注意與面試官的言談外，「專業技能」更是提高自身價值的關鍵，不過有網友就透露，自己的公司最近在應徵行政人員，但10個來面試，卻有9個因為不會「Excel」被刷掉，話題引起熱議。
原PO在Dcard發文提到，最近在面試新人，職務是行政人員面試10個9個第一關Excel，來10個有9個會被刷掉，且考題只是基本的支出表帶入SUM；對此原PO感到相當那悶，並指出「這份工作雖然不高薪，但很適合剛出社會的妹妹騎驢找馬，或不缺錢想找份悠閒工作的人來做」。
原PO接著表示，在種種條件下，起初「以為人會好找，確實來面試挺多的，但是Excel真的是個罩門，個人覺得不會教一下就好，但上面不這麼想就隨緣吧」，她也呼籲，「如果想從事行政類工作的人，請摸一下Excel吧」。
貼文曝光後引發網友熱議，紛紛留言「很多新人不會，教了也不知道應用跟變通，老鳥也很怕遇到這種」、「現在真的很多人不會用Excel」、「我遇過連在桌面上新增資料夾都不會的」、「Excel 學可以寫很多東西簡化資料，我試著教過別人但成效沒有很好，我也不知道怎麼教」、「行政工作Excel完全是必備技能」。
不過也有網友針對「薪水」質疑原PO，直言「都說了不是什麼高薪，當然會應徵到進來只會google的人，很正常」、「真的精通的大部分，都不會去應徵吧」、「主要是薪資條件問題才會有這些應徵者，可以給個機會啦，但就怕遇到不肯學的」。（編輯：張志浩）