美輪明宏桌布瘋傳！他換掉一週內「狂遇怪事」嚇瘋：信了
今年初突然爆發「美輪明宏」之亂，不少人將手機桌布換成日本影星「美輪明宏」的照片，深信此舉會帶來好運，不過近期有一名網友終於甘願把桌布換掉後，居然一週內連續發生衰事，讓他當場嚇瘋，意外再度掀起一波討論。
該名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示上週把美輪明宏的桌布換成跟老婆的合照後，開始遭遇一連串衰事，「下麵給人吃已經下了10年，不曾被煮麵水燙到，昨天居然被燙到了」，甚至去接孩子放學時，休旅車的發電機在校門口故障，整車動彈不得，只好走路回家，還有許多大大小小的衰事發生，讓他嚇瘋喊：「有沒有人也因為把美輪明宏換掉就變衰的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「完蛋了⋯我的桌布也從過年前一直到現在都沒換欸！這樣我到底該不該換啊」、「換上去的時候沒有感覺運氣變好，換下來的時候反而變倒楣了」、「所以我不敢換⋯還是看喜歡的照片比較香」、「手機要祭改了」、「我放了他的照片後，以前買樂透從來沒中半毛，這次中了1200元」、「我還沒換，我的明宏一直堅持著哦」。
不過也有網友指出，「沒有，我換了明宏就開始頭痛然後馬上就換掉了」、「我用他照片衰3天，直接換掉才沒事情」、「沒有，換掉後一切順很多」，另外還有人表示，「倒覺得是心理因素的影響居多」、「不管換上換下都沒改變」。
事實上，桌布之亂發生時，美輪明宏本人就曾對此以親筆信回覆「雖然受到大家的關注是一件非常榮幸的事情，不過我沒有這種能量」，直接否認了這個傳言，也希望大家不要太過迷信。（編輯：賴禹妡）
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