全聯特價商品藏陷阱？婆媽認「這1處」要確認：常吃悶虧
全聯為知名連鎖超市，是不少家庭主婦購買日常用品的第一選擇，但近日，有網友分享自己到全聯購物時，看到特價牌上寫同品牌咖啡任選三罐打折，不料選購完畢要結帳時，卻被店員告知「任選」還是有限定部分口味，而不少主婦也點頭認了，「一定要記得看貨號，我也吃了幾次悶虧」。
根據網友於《全聯消費經驗老實說》分享，到全聯購買伯朗咖啡時，特價牌子寫了「任三罐57元」，因此便選好了三種不同的口味，到了結帳時卻被店員告知，僅有兩種口味算在「任選三罐57元」的優惠中，並且提醒消費者，特價牌上都會標註貨號，有時會因擺設會被擋住，可以翻開特價牌，確認標註的貨號與選購商品是否相符。
對此，不少苦主也表示，「我也吃了幾次悶虧 ，但又懶得跟他們來回，之後就會先看他們紅字，看是不是真的有優惠到，另外就會再比對貨號」、「要把紙打開（看）啦！買多沒注意就被騙走了」、「我會抽起來打開看一次再摺好放回去」、「常常這樣，都回家了才發現沒折扣到」。
但也有網友分析，「少加了三個字：同品項」、「標價單子往左推就能看到貨號了，一看就知道是不是可以像你說的這樣買了，你缺少的是細心和認真看」、「邏輯不好，原味和藍山任三罐 57元，沒問題啊」（編輯：鍾怡婷）