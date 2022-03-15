露營有啥魅力在台爆紅？眾「4字」揭殘酷真相：早看透了

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這讓他相當不解，因而好奇詢問「如果說是潛水爬山，那我還懂，露營就真的不懂了，而且露營區不是一大堆人嗎？人擠人的，有沒有露營的魅力在哪？是否有八卦？」
問題一出，隨即引起網友們討論，「平常過太爽的人需要一點勞動的感覺」、「很多是跟風」、「青菜蘿蔔各有喜好，戰什麼」、「住飯店比較爽」、「就一堆都市人閒著也是閒著，沒事找事做」。
其中就有人點出「生活無聊」是最大主因，「老實說就沒得出國找事...」、「要找點樂子」、「除了太無聊真的沒別的意義了」、「太閒，不能出國」、「現在就不能出國，等到能出國那天，你就會發現這些人都出國了」、「等可以出國旅行，你看看誰還要露營」。
另外，也有鄉民也認為與「打卡炫耀」有關，直言「炫耀的成份居多吧」、「看到我肥宅朋友跟著露營，真心覺得這只是裝逼用而已」、「拍照打卡用」、「我身邊愛去的，都是愛打卡、愛炫耀的，供參」、「現在露營是炫耀財富的，早看透了」。
不過仍有人緩頰，坦言「去過的的才懂，真的不錯耶」、「我相信很多人很喜歡露營啦」、「露營炫耀不了什麼吧？炫耀陽光嗎」、「一堆人工作都快操死，換個心境玩法舒壓而已」、「CP值很高阿！健康social」。（編輯：陳雅雲）