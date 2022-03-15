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上半年4星座有望「復合舊愛」！專家急勸這位：單身較好

▲上半年4星座有望「復合舊愛」，但專家建議2星座不要重蹈覆轍。（示意圖／取自unsplash）
▲上半年4星座有望「復合舊愛」，但專家建議2星座不要重蹈覆轍。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-15 18:15:28

受到大S復合舊愛的浪漫故事影響，不少人難免想起自己的前任，命理專家艾菲爾老師特別提醒，雖然今年下半年4星座，有望與舊愛重新連繫，但雙子座、天秤座不建議與舊愛重新來過，尤其是天秤座，復合後還是會覺得單身比較自由、輕鬆。

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▲塔羅牌艾菲爾老師就表示，「4生肖」開年桃花運爆棚，農歷新年前後異性緣超旺，其中第一名還能遇到理想情人。（示意圖／取自pixabay）
▲塔羅牌艾菲爾老師建議，雙子座、天秤座不要隨便復合舊愛。（示意圖／取自pixabay）
【逆緣復合星座】

雙子座

目前金星正在你的愛情宮位點燃你的愛苗，無論是新的戀情或是舊愛重來，都是很有機會的，但請你要特別注意，如果你選擇與舊愛復合了，有可能過去你們吵鬧爭執的問題點還是無法順利排除、解決。

這些問題不單只是你們的問題，還包括了雙方父母對於這段感情的看法，還是保持不支持、不喜歡的態度。就算復合了，有可能還是會舊事重提，彼此繼續爭吵、或是被周遭所有人反對，勉強復合也只是用責任丶壓力綁住對方，倆人都為此感到不快樂，種種因素下，最後只能不了了之。

天秤座

上半年金星會在你的夫妻宮短暫停留，如果在此時復合會讓你有「再次戀愛的假象」，但就在5月10日水逆雙子開始，會對你的愛情宮位有所影響，在暈船的你會慢慢被搖醒。當初分手時的情節歷歷在目，對方傷你太重，相較於過去為了愛情低聲下氣、傻傻付出的你，現在你反而享受一個人的輕鬆自在，凡事都將自己放在第一順位，你終於有時間可以好好愛自己。

這次的短暫復合，與其說是愛，還不如說是一種對過往的不甘，在你真心釋懷之後，到頭來還是覺得不如再單身一陣子比較輕鬆自在。

【正緣復合星座】

巨蟹座

你們原本就是專屬於彼此的「對的人」，只是過去你們在錯的時間遇見對的人，雖然甜蜜，但也因為各種因素而分開。而在那之後，縱使見過許多形形色色的人，但你們心裡深處始終有一個空位等著對方。

恭喜你，上半年你們將大有機會復合！象徵愛情的金星來到你的愛情宮位，讓你們再次相遇展開熱戀，過去的分離也讓你們更加成熟、更懂得珍惜這段得來不易的感情，屬於「正緣復合」的你們，如果順利再續前緣了，那麼你非常有可能在上半年奉子成婚！

處女座

過去你與另一半之所以會分開，很大原因是因為雙方家長有意見，兩人的家庭背景稍有落差；或因為兩人個性的差異過大，導致時常爭吵，而漸漸沒了聯繫。金星在上半年會在你的夫妻宮位停留，這是你們破鏡重圓的絕佳時間點！

你們的人生經歷更加豐富了，也不會繼續執著於細微末節的小事，並且你們為了想擺脫過去與現實的阻礙，其實彼此都默默做了很多努力，只為了能夠重新在一起。在化解了彼此之間的問題與隔閡後，這次你們終於可以順利走在一起，甚至會因為不想再次錯過彼此，而在上半年就閃電結婚。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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