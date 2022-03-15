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3月已11天發生停電！網怕爆：像在開獎　「慘況統計」曝

▲3月台灣各地紛紛傳出停電消息，且原因五花八門，對此有網友就統計，目前只過一半的3月，已經有11天出現停電情況。（圖／翻攝自我是萬華人）
▲3月台灣各地紛紛傳出停電消息，且原因五花八門，對此有網友就統計，目前只過一半的3月，已經有11天出現停電情況。（圖／翻攝自我是萬華人）

編輯中心/綜合報導

2022-03-15 18:02:132022-03-15 18:09:19

自從本月3日全台大停電後，各地至今（15）日紛紛又都傳出停電消息，且原因五花八門，對此有網友就統計，目前只過一半的3月，已經有11天出現停電情況，受影響的戶數也陸續增加，不少人看完紛紛驚呼「好誇張」、「有夠像開獎」。

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原PO在PTT發文提到，「剛剛吃飽太閒，查了一下3月到目前為止的停電新聞，並簡單的把停電地點、影響戶數、原因列表」，清單整理好後，他表示，「這半個月停電也發生得太頻繁了吧！有沒有八卦？」

▲（圖／翻攝自PTT）
▲原PO發文驚嘆，這半個月停電也發生得太頻繁了吧。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，立刻引起熱議，網友紛紛留言「每天停電，歸剛欸」、「哇15天有11天停」、「有點刺激，天天在開獎」、「每天都在解任務」、「總有一天會停到你那邊」、「機乎每天都停，好扯」、「不要太不滿，正常能量釋放」、「台積電不要停就好了」。（編輯：張志浩） 

原PO統計：

3/1 竹科跳電，原因：竹科某廠商設備突然故障跳脫，造成鄰近變電所特高壓短暫壓降，不過並未造成用戶停電。

3/2 台南永康，6576戶停電，原因：仁德配電變電所事故導致饋線跳脫。

3/3 全台，約553萬戶停電，原因：操作員未按斷路器SOP維護保養流程，引發高雄興達電廠設備短路。

3/5 台南市永康區，737戶停電，原因：分歧線地下電纜故障引。

3/7 台南市永康區、東區，7511戶停電，原因：永康鹽行配電變電所因地下電纜故障導致饋線跳脫。

3/8 高雄岡山，約7692戶停電，原因：因保護電驛故障，導致主變壓器跳脫。

3/11桃園，機場停電，桃機說明原因：第二航廈行李處理場電纜遭2工人破壞，與台電無關。

3/12

台南市，中西區、北區、安平區、南區、東區等地區路燈不亮，原因：運河變電所旁路燈控制開關發生故障。

新北市汐止區、基隆市七堵區，3980戶停電，原因：線路變壓器故障。

3/13

新北林口，約1874戶停電，原因：配電線路故障，饋線跳脫。

台北萬華，約1136戶停電，原因：青年變電所因設備潮濕造成絕緣不良，導致分歧線路保護熔絲熔斷 南投市，少部分停電，原因：線路設備故障。

3/14 高雄市，燕巢約2000戶停電，原因：曳引車鋼板掉落撞壞電桿。

3/15

高雄市，約2000戶停電，原因：一隻鳥意外碰觸帶電設備，造成礙子破裂導致停電。

新北中和，2127戶停電，原因：地下電纜故障。

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