3月已11天發生停電！網怕爆：像在開獎　「慘況統計」曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，立刻引起熱議，網友紛紛留言「每天停電，歸剛欸」、「哇15天有11天停」、「有點刺激，天天在開獎」、「每天都在解任務」、「總有一天會停到你那邊」、「機乎每天都停，好扯」、「不要太不滿，正常能量釋放」、「台積電不要停就好了」。（編輯：張志浩）
原PO統計：
3/1 竹科跳電，原因：竹科某廠商設備突然故障跳脫，造成鄰近變電所特高壓短暫壓降，不過並未造成用戶停電。
3/2 台南永康，6576戶停電，原因：仁德配電變電所事故導致饋線跳脫。
3/3 全台，約553萬戶停電，原因：操作員未按斷路器SOP維護保養流程，引發高雄興達電廠設備短路。
3/5 台南市永康區，737戶停電，原因：分歧線地下電纜故障引。
3/7 台南市永康區、東區，7511戶停電，原因：永康鹽行配電變電所因地下電纜故障導致饋線跳脫。
3/8 高雄岡山，約7692戶停電，原因：因保護電驛故障，導致主變壓器跳脫。
3/11桃園，機場停電，桃機說明原因：第二航廈行李處理場電纜遭2工人破壞，與台電無關。
3/12
台南市，中西區、北區、安平區、南區、東區等地區路燈不亮，原因：運河變電所旁路燈控制開關發生故障。
新北市汐止區、基隆市七堵區，3980戶停電，原因：線路變壓器故障。
3/13
新北林口，約1874戶停電，原因：配電線路故障，饋線跳脫。
台北萬華，約1136戶停電，原因：青年變電所因設備潮濕造成絕緣不良，導致分歧線路保護熔絲熔斷 南投市，少部分停電，原因：線路設備故障。
3/14 高雄市，燕巢約2000戶停電，原因：曳引車鋼板掉落撞壞電桿。
3/15
高雄市，約2000戶停電，原因：一隻鳥意外碰觸帶電設備，造成礙子破裂導致停電。
新北中和，2127戶停電，原因：地下電纜故障。