星巴克、春陽茶事慶生「全品項買1送1」 西雅圖咖啡半價
歡慶在台24週年，台灣星巴克將推出「Happy Birthday星巴克24週年數位體驗」，今（16）日開始至3/25活動期間，進入網頁完成數位活動，即可領取專屬飲料優惠，大方提供最好康的全品項買1送1、全品項第二杯半價等優惠。而春陽茶事則於品牌代表日「春分」時刻，歡慶四週年推出「全品項買1送1」回饋，於3/18中午12點至晚間8點限時開喝。西雅圖咖啡因應白色情人節，推出的「全系列飲品同品項第二杯半價」優惠還沒結束，可以一直喝到3/18本週五，大家趕快手刀把握喝起來！
台灣星巴克將推出「Happy Birthday星巴克24週年數位體驗」，活動期間3/16～3/25，進入網頁完成數位活動，即可領取全品項買1送1、全品項第二杯半價等專屬飲料優惠。兌換期間為獲券日＋2，自3/16(三)開始兌換，最後兌換到3/27(日)，每日兌換時間為11:00～20:00。
而人氣手搖飲春陽茶事，將二十四節氣的「春分」訂為品牌代表日，歡慶四週年推出「全品項買1送1」回饋，將於3/18中午12點至晚間8點，限時8小時開喝。只要至門市出示具有標記「#春陽茶事」的社群動態，並追蹤春陽茶事社群，即可獲得全球門市同步的優惠。
西雅圖咖啡因應白色情人節，推出的「全系列飲品同品項第二杯半價」優惠還沒結束，活動將持續到3/18本週五（每日上午7:00至晚上20:00），大家把握時間喝起來。同時間於UberEats上西雅圖咖啡，點購美式咖啡、拿鐵也有「買1送1」優惠喔。