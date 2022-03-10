白色情人節5家手搖飲優惠一次看！星巴克全品項第2杯半價

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星巴克全品項第二杯半價
星巴克除了即將開賣聯名Kate Spade新品，也將於3/14(一)～3/15(二)推出「Double the Love全品項第二杯半價」活動，鼓勵大家白色情人節勇敢說愛，購買兩杯大杯(含)以上相同容量／風味／冰熱飲料，即可享第二杯半價優惠；最高限購四杯（二杯支付原價，二杯支付半價，限當場一次領取）。
蔦日子第二杯最低20元
愉悅系手搖飲蔦日子3/14當日，到店消費購買蔦口令奶茶「絕對舊愛NO1#1111舊愛蔦紅北島白玉」1杯，即可享有「第二杯優惠價」購買蔦紅純茶之優惠，共有5個品項：蔦南迪山蔦紅茶特價20元／1杯（原價40元）)、窨(ㄒㄩㄣ)花蔦綠茶特價20元／1杯（原價40元）、墨韻烏龍茶特價25元／1杯（原價45元）、緋紅烏龍茶特價25元／1杯（原價45元）及青黎烏龍茶特價25元／1杯（原價45元）。
珍煮丹第二杯「女神薑臨」超仙優惠20元
珍煮丹即日起至全台門市購買任一飲品再＋20元，即可享有「女神薑臨」系列飲品（女神薑檸／神仙薑奶 ）任一款乙杯。而線上平台 UberEats、food panda 則推出「女神薑臨」系列買1送1的豪放優惠。
署茗職茶「凍」感系新品嚐鮮優惠價
署茗職茶@AtTea特別推出兩款粉嫩「凍」感系新品，白色情人節嘗鮮優惠價，即日起至3/20，金桃芭芭雪沙嚐鮮價69元及茉莉桃桃冰茶嚐鮮價59元；3/21再加碼推會員專屬飲品「雲霧百香凍飲」單杯39元（原價59元），兩杯優惠只要69元。
大苑子3種優惠活動抽專屬招待券
3/11～3/13凡購買大苑子飲品，並且拍照上傳官方粉絲專頁指定貼文的下方留言處，邀請身邊所有朋友點讚，讚數＋留言最高前20名，就有機會任選柚美粒(L)、戀戀檸檬(L)、甜檸脆纖果(L)任一品項「專屬招待券」兩張。
3/14白色情人節當天，在官方粉絲專頁指定貼文下方標註戀人，「親愛的@OOO，好想要芭梨戀人當情人節禮物！」就可以馬上獲得芭梨戀人(L) 2杯129元優惠券。
3/13～3/15連續三天，顧客憑3月在大苑子門市消費的發票，打開大苑子APP掃描當月發票上的QR code，就有機會獲得大苑子當季最著時的驚喜優惠飲品，還有告白悄悄話。