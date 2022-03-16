台灣buffet一哥換人當？「這間」黑馬超車欣葉：超像迷宮
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽等等，而近日，就有網友分享自己第一次去知名buffet「旭集」用餐，結果認為CP值算頗高，因此好奇大家「心目中最好吃的buffet」是哪一間，意外引發討論。
原PO在臉書社團「台灣大胃王吃到飽」貼文指出「等了一個多月終於輪到我的旭集訂位，這次是坐在窗邊，風景真的很優美，東西還不錯吃，我們是選擇下午茶時段來吃的，食材方面覺得比欣葉還要豐富，但價格比較高所以也很正常，整體吃下來除了動線規劃普通，其他都很不錯，大家心目中最愛的buffet是哪一家呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「吃過這麼多間，旭集真的讓人想回訪」、「近幾年新崛起的黑馬吧，現在吃buffet都只吃旭集」、「饗饗太貴，欣葉價格親民但菜色少，想吃豐富一點選旭集」、「我也是最愛旭集，吃過高雄店的，很棒」、「旭集+1，真的東西不錯吃，愛吃日料的很適合」、「同樣都是日料吃到飽的話，我選旭集，欣葉菜色反應在價格上了」。
不過，也有不少人表示「動線規劃可以再想一下，第一次吃高雄店整個迷路啊」、「旭集好吃歸好吃，但動線搞的很像迷宮」、「好吃是好吃啦，但那個動線是誰想出來的啦，根本就是迷宮啊」、「希望動線能夠再調配一下，不然帶小孩去吃，他們都找不到座位」、「旭集迷宮啊XD曾經拿完餐就忘記自己坐哪了哈哈哈」。（編輯：張嘉哲）