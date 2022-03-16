全家冰淇淋「暗黑秘密」男喊抓包了！店員曝真相：太貼心
全家著名的霜淇淋因為經常推出搭配季節推出新口味，加上搭配活動常常有優惠，深受不少顧客喜愛，近日推出的釋迦口味也在網路上熱度頗高。不過，就有網友分享自己去買全家霜淇淋時，吃到最後突然發現「暗黑秘密」，指出這根本是偷工減料，沒想到意外釣出不少內行人回應，引發討論。
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「店員是不是討厭我啊......空心冰淇淋一支......」只見貼出的照片，原PO正享用全家的霜淇淋，結果吃到最後時，赫然發現霜淇淋並沒有填滿餅乾縫隙，整支餅乾呈現一個中空的狀況，讓他懷疑自己是不是被店員討厭。
貼文一出，網友紛紛回應「空心的是技術太熟練，不會擠的才不是空心哈哈哈」、「其實全家霜淇淋的SOP是空心的沒錯喔」、「之前問過店員，公司規定是空心的沒錯喔！」、「全家霜淇淋，本來公司規定就是空心的」、「本來就是空心的…除非是店員的朋友才有可能是實心的冰淇淋」、「不是空心的只有店員是朋友或者不太會擠的才會這樣喔XD」、「按照規定就是空心喔，因為不讓餅皮軟化，消費者好拿，其實蠻貼心的啊」。
而《NOWnews》記者也實際詢問信義區有販售霜淇淋的全家門市店員，店員向我們透露「擠霜淇淋都有一套SOP流程，正常來說餅乾縫隙是空心才是正常的，因為如果填滿的話，霜淇淋融化速度較快，會導致整個餅乾軟爛，客人吃到一半可能整隻手都是霜淇淋，所以正常就是餅乾內空心、餅乾上則是實心三圈半」。（編輯：張嘉哲）